Näkökulma: Mitä jos ministeriehdokkaita tentattaisiin kuten komissaareja? Sylvie Goulardin tyrmääminen on tuorein osoitus parlamentin vallasta komission muodostamisessa

Mitä jos ministereiksi ehdolla olevia grillattaisiin tuntien ajan kelpoisuuden varmistamiseksi? Komissaarit joutuvat tällaiseen tenttiin ja tuorein tyrmäys on osoitus siitä, että parlamentti käyttää sille kuuluvaa valtaa täysillä, kirjoittaa Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.

Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Näin linjaa Suomen perustuslaki. Ministeri ei myöskään saa hoitaa julkista virkaa tai muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa ministerinä. Ministerit velvoitetaan ilmoittamaan elinkeinotoimintansa, omistukset yrityksissä sekä muut merkittävät tulolähteet ja velat.

Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.

Ministeriksi Suomessa pyrkivä voi vaatimuksista huolimatta olla tyytyväinen siihen, ettei joudu likimainkaan samanlaiseen prässiin kuin EU-komissaareiksi haluavat. Tästä saatiin tuorein esimerkki torstaina, kun kaksi parlamentin valiokuntaa tyrmäsi sisämarkkinakomissaariksi ehdolla olleen Ranskan Sylvie Goulardin valinnan. Valiokuntien kanta saattaa johtaa siihen, että Ranska joutuu vaihtamaan ehdokastaan.

Goulardia nöyryytettiin jo aiemmin määräämällä hänet uuteen kuulemiseen, koska tämä ei ensimmäisessä tentissä onnistunut vakuuttamaan parlamentaarikkoja. Goulardin asemaa ovat heikentäneet parlamentin maksamiin avustajapalkkioiden liittyvät epäselvyydet. Epäluuloa ovat herättäneet myös Goulardin sivubisnekset yhdysvaltalaisessa ajatushautomossa.

Goulard ei ole ainoa ehdokas, jota parlamentti on kovistellut tosissaan. Vaikeuksissa on ollut muun muassa Puolan Janusz Wojciechowski, jonka matkalaskutusta on tutkinut Ville Itälän johtama EU:n petoksentorjuntavirasto OLAF. Suhmuroinnin lisäksi Wojciechowski kompuroi parlamenttikuulemisessaan sortumalla ympäripyöreisiin vastauksiin. Goulardia koskeva OLAFin tutkinta on vielä kesken.

Kaikki ehdokkaat eivät selviä edes tenttiin asti. Parlamentin oikeudellinen valiokunta hyllytti konservatiivisen Euroopan kansanpuolueen (EPP-ryhmä) unkarilaisehdokkaan László Trócsányin ja sosialisteja edustavan romanialaisen Rovana Plumbin näiden sidonnaisuuksien takia jo ennen kuulemisia.

Trócsányin ja Plumbin hyllytykset ovat arvioiden mukaan vaikuttaneet myös Goulardiin kohdistettuun paineeseen. Presidentti Emmanuel Macronin ehdokas kuuluu keskustaliberaaleihin eikä häntä sen vuoksi ole haluttu päästää kilpailevien ryhmien ehdokkaita helpommalla.

Kotiläksynsä huolellisesti tehnyt Jutta Urpilainen selvisi tentistä ongelmitta, eikä taustoistakaan ole löytynyt mitään, mihin tarttua.

Lähes kolme tuntia kestävät tentit sisältävät 25 kysymystä jatkokysymyksineen. Tentit näytetään verkossa suorina lähetyksinä ja ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Ajatelkaapa, jos ministerikandidaatit joutuisivat Suomessa samanlaiseen läpivalaisuun. Olisi siinä kansalle hupia ja kansanedustajille iskun paikka. Mahtaisiko toimivaa hallitusta syntyä lainkaan?

Ajatusleikki on sikäli kaukaa haettu, että komissaarien ja ministerien valintaprosessit eroavat toisistaan, eikä virkamieskomissaarien johtamassa EU-päätöksenteossa ei ole samanlaista hallituksen ja opposition välistä asetelmaa kuin kansallisessa päätöksenteossa.

Mikään ei silti estä leikkimästä ajatuksella.

