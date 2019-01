Nairobin hotelliin hyökänneet asemiehet eliminoitu, kuolonuhreja ainakin 14, 700 ihmistä evakuoitiin

Kuolonuhrien joukossa on 11 kenialaista, amerikkalainen ja britti.

Kenian presidentti Uhuru Kenyatta vahvisti keskiviikkona aamupäivällä, että tiistai-iltapäivällä käynnistynyt aseellinen hyökkäys pääkaupungin Nairobin loistohotelliin on ohi.

– Voin nyt vahvistaa, että turvallisuusoperaatio päättyi noin tunti sitten, on nyt ohi ja kaikki terroristit on eliminoitu, Kenyatta sanoi lehdistölle noin kello 10.30 Suomen aikaa aamupäivällä.

Kuolonuhreja on tällä hetkellä tiedossa 14. Heistä 11 on vahvistettu kenialaisiksi. Joukossa on yksi Britannian ja yksi Yhdysvaltojen kansalainen.

Nairobilaisen DusitD2-hotellin parkkipaikalla oli palaneita autoja hyökkäyksen jäljiltä.

– Maamme suree tänä aamuna. Jokaisen kenialaisen ajatukset ovat viattomissa uhreissa, jotka joutuivat silmittömän väkivallan kohteiksi, Kenyatta sanoi.

700 ihmistä evakuoitiin

Iskussa loukkaantui vakavasti useita ihmisiä, paikallisten medialähteiden mukaan arviolta 30 ihmistä on kuljetettu Nairobin sairaaloihin hoidettavaksi. Noin 700 loistohotellin asukasta ja työntekijää evakuoitiin. Heitä siirrettiin läheiseen traumakeskukseen.

Iskun tekijäksi on ilmoittautunut somalialainen äärijärjestö al-Shabaab. Hyökkääjiä oli kymmenen, kertoo Reuters.

Hyökkäys alkoi tiistaina iltapäivällä räjähdyksellä viiden tähden hotellin DusitD2:n parkkipaikalta. Sen jälkeen hotellin aulassa tehtiin itsemurhaisku.

Poliisin ja hyökkääjien välillä käytiin myös tulitaistelu.

Keniassa on tapahtunut viime vuosien aikana useita terrori-iskuja varsinkin Somalian vastaisen rajan lähellä ja Nairobissa.

Islamistinen äärijärjestö al-Shabaab on tehnyt Keniassa useita iskuja. Vuonna 2015 se teki 150 kuolonuhria vaatineen iskun yliopiston kampukselle Garissan kaupungissa.

16.1. kello 11.21: Uutisen tietoja päivitetty.