Nainen yritti ottaa selfietä eläintarhassa – jaguaari kävi käteen kiinni

Jaguaari hyökkäsi naisen kimppuun, kun hän kiipesi aidalle ottamaan kuvaa eläintarhassa Arizonassa Yhdysvalloissa lauantaina.

Kännykkävideo tapahtumasta CNN:n sivuilla näyttää naisen makaamassa kivuissaan maassa ja ainakin yhden viiltohaavan.

– Näin naisen aitaa vasten, ja hänen käsivartensa oli jaguaarin kynsissä, kertoi Adam Wilkerson CNN:lle.

Wilkerson kertoi seisoneensa naisen takana, mutta ei halunnut vetää häntä pois, koska eläimet kynnet olivat naisessa kiinni.

Sitten Wilkersonin äiti heitti häkkiin vesipullon, johon jaguuari sitten kiinnitti huomionsa. Nainen pääsi vapaaksi.

Nainen, joka on noin kolmekymppinen, vietiin sairaalaan. Pelastuslaitoksen mukaan nainen oli yrittänyt ottaa selfietä jaguaarihäkin aidan lähellä, kun eläin hyökkäsi.

Nainen palasi Wildlife World Zoo -eläintarhaan Litchfield Parkissa ja pyysi anteeksi. Eläintarhan tiedottajan mukaan naisesta "tuntuu kamalalta, että eläintarha saa huonoa julkisuutta tapahtuman vuoksi".

Eläintarha sanoi lausunnossaan, että jaguaari ei päässyt missään vaiheessa lähtemään häkistään ja että tapahtumasta käynnistettiin tutkinta.

Eläintarha myös vakuutti, että eläintä ei lopeteta.

We can promise you nothing will happen to our jaguar. She’s a wild animal and there were proper barriers in place to keep our guests safe- not a wild animals fault when barriers are crossed. Still sending prayers to her and her family.