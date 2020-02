Näin EU:n ja Britannian neuvottelut brexitin jälkeisestä suhteesta etenevät – unioni haluaa päästä jatkossakin saarivaltion kalavesille

EU ja Britannia alkavat neuvotella tulevasta suhteestaan maanantaina Brysselissä. Edessä ovat vaikeat neuvottelut, joiden aikataulu on erittäin tiukka.

Britannia hallitus julkistaa tänään tarkemmat suuntaviivat neuvotteluille, joissa sovitaan Euroopan unionin ja Britannian tulevasta suhteesta.

– Britannian ensisijaisena tavoitteena on varmistaa neuvotteluissa, että saamme takaisin taloudellisen ja poliittisen itsenäisyytemme 1. tammikuuta 2021 alkaen, sanoi pääministeri Boris Johnsonin tiedottaja Reutersin mukaan.

Tiistaina EU:n 27 jäsenmaan eurooppaministerit antoivat EU-komissiolle mandaatin neuvotella Britannian kanssa. 46-sivuisen dokumentin mukaan kauppaneuvottelujen lähtökohtana tulee olla EU:n standardit.

Neuvottelujen ensimmäinen kierros alkaa tulevana maanantaina Brysselissä, ja se kestää torstaihin asti. Sen jälkeen neuvotteluja jatketaan vuoroin Brysselissä ja Lontoossa.

Neuvotteluissa on ennakoitu todella vaikeita. Myös niiden aikataulu on erittäin tiukka, koska sopimuksen pitäisi olla valmis marraskuun tienoilla, jotta se ehditään hyväksyä ja ratifioida ennen vuoden loppua.

Tämän takia neuvotteluille on aikaa käytännössä vain puoli vuotta. Se on erittäin lyhyt aika, koska usein kauppasopimusten tekemiseen voi mennä yli vuosi.

– Hyvin lyhyessä ajassa ei voi tehdä kaikkea. Me teemme niin paljon kuin pystymme rajallisessa ajassa, EU:n puolelta neuvotteluja vetävä Michel Barnier sanoi BBC:n mukaan.

Britannia erosi EU:sta 31. tammikuuta. Tällä hetkellä saarivaltio on vuoden loppuun asti kestävällä siirtymäkaudella, jonka aikana juuri mikään ei muutu EU:n ja Britannian suhteessa. Britannian maksaa jäsenmaksunsa EU:lle, ja tavarat ja ihmiset liikkuvat vapaasti.

EU:ta neuvotteluissa edustaa Barnierin vetävä komission työryhmä. Britannian neuvottelyryhmä Taskforce Europea johtaa David Frost.

Britit haluavat samanlaisen sopimuksen kuin Kanadalla

Molempien osapuolten tärkeimpänä tavoitteena on saada aikaan EU:n ja Britannian välille vapaakauppasopimus. Se varmistaisi, että kauppa voi jatkua osapuolten välillä ilman tulleja ja kiintiöitä.

EU on asettanut vapaan kaupan ehdoksi niin sanotut tasavertaiset toimintaedellytykset. Se tarkoittaa sitä, että unioni vaatii, ettei Britannia heikennä yritysten ympäristö-, vero- ja työvoimastandardeja EU:n vastaavia alemmaksi.

Johnson on ilmoittanut, ettei se suostu sitoutumaan unionin säädöksiin.

Britannian hallitus on ehdottanut, että se haluaa samanlaisen vapaakauppasopimuksen kuin mikä Kanadalla on EU:n kanssa. EU:n ja Kanadan välinen CETA-vapaakauppasopimus takaa lähes tullittoman kaupan osapuolten välillä.

Barnierin mukaan tämä ei onnistu, koska Britannian on paljon merkittävämpi kauppakumppani unionille kuin Kanada.

Vielä tämän vuoden Britannia on osa EU:n tulliliittoa ja sisämarkkinoita. Jos osapuolet eivät pääse sopuun kaupan ehdoista vuoden loppuun mennessä, saarivaltio tippuu käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n ehdoilla.

Myös kalastus on neuvottelujen keskiössä

Tulevissa neuvotteluissa on tarkoitus sopia myös kalastukseen liittyvistä kysymyksistä. EU haluaa turvata, että jäsenmaiden kalastusaluksilla on jatkossakin pääsy Britannian vesille.

Aikaisemmin helmikuussa Boris Johnson sanoi BBC:n mukaan, että "Britannian kalastusalueet ovat ennen kaikkea britannialaisille aluksille".

Ranskan eurooppaministerin Amelie de Montchalinin mukaan kalastus tulee olemaan yksi neuvottelujen keskeisiä kiistakysymyksiä.

– Kalastajien oikeudet pitää turvata. He tietävät erittäin hyvin, että jos teemme huonon sopimuksen, he häviävät siinä valtavasti, de Montchalin sanoi televisiohaastattelussa BBC:n mukaan.

Kaupan ja kalastuksen lisäksi EU ja Britannia yrittävät päästä sopuun muun muassa turvallisuuteen, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvistä asioista.

Hankaluuksia on The Guardianin mukaan luvassa, kun neuvotteluosapuolet yrittävät sopia finanssipalvelujen ja muiden palveluiden sisällyttämisestä kauppasopimukseen.

Boris Johnson on torjunut lisäajan

Koska neuvotteluaikataulu on erittäin tiukka, on hyvin mahdollista, ettei kaikista asioista ehditä sopia ennen siirtymäajan loppua. Tämän takia pääpaino neuvotteluissa on kaupassa, kalastuksessa ja turvallisuusasioissa, The Guardian kertoo.

On arvioitu, että mikäli EU ja Britannia eivät pääse sopuun kaupan ehdoista, syntyy siitä molemmille osapuolille merkittäviä taloudellisia tappioita. Erityisen kova isku se olisi Britannialle.

– Aikapaine ja intressit ovat valtavia neuvotteluissa. Kyseessä on erittäin monimutkainen sopimus, joten edessä on kova työ, Alankomaiden ulkoministeri Stef Blok sanoi.

Britannialla on mahdollisuus hakea kesäkuun loppuun mennessä lisäaikaa neuvotteluille, mutta Johnson on torjunut tämän vaihtoehdon. Lisäajan hakeminen olisi kolaus Johnsonin konservatiivipuolueelle, koska se on luvannut hoitaa irtautumisen EU:sta mahdollisimman nopeasti.