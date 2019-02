Muellerin koko raportti Trumpin tiimin väitetystä vehkeilystä Venäjän kanssa ei ehkä koskaan tule julkisuuteen

Tässähän on nyt se tilanne, että jos raportti tulee julkiseksi, niin siinä paljastuu myös demarien omat petokset joten yleisen rauhan säilyttämiseksi raportti ehkä salataan. Se ei tarkoita etteikö oikeudenkäytejä tulisi, mutta niissäkin saattaa olla omat kiemurat ja asiat käsitellään salaisessa sotaoikeudessa, koska kyseessä on rikokset valtiota vastaan. Heti alusta asti oli selvää ettei Trumpilla ole mitään tekemistä venäläisten kanssa, mutta Clintoneilla sitäkin enemmän, mutta sillä rosvokoplalla on niin hyvät systeemit, ettei heitä saada häkkiin noin vain, ehkä koskaan. Toivossa on kuitenkin hyvä elää, sinetöityjä haasteita on jo yli 60000 kpl ja niitä käsitellään koko ajan. Monien oville koputetaan klo 4 aamulla ja vastassa on sotapoliisit tai vaikkapa FBI, Quantanamossa odottaa 7 vankila proomua, joita täytetään hiljalleen.