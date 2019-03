Mosambikiin iskenyt myrsky on yksi pahimmista luonnonkatastrofeista – tuhansia odottaa yhä pelastamistaan

Kansainväliset avustusjärjestöt yrittävät kuumeisesti saada apua tuhansille ihmisille myrskytulvien runtelemilla alueilla eteläisessä Afrikassa.

Maaliskuun alussa iskenyt Idai-myrsky on vaikuttanut jopa 2,6 miljoonan ihmisen elämään Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa. Se on yksi eteläisen pallonpuoliskon pahimmista luonnonkatastrofeista. Kuolleita on yli 400.

Myrsky on vaurioittanut alueen infrastruktuuria, ja tulvavesi tekee liikkumisesta vaikeaa.

Monet selviytyneistä ovat jumissa syrjäseuduilla jouduttuaan pakenemaan kodeistaan. Viikko myrskyn jälkeen osa odottaa yhä pelastusjoukkoja jopa puissa ja talojen katoilla. Reutersin mukaan pelastamista odottaa jopa 15 000 ihmistä, joista osa on hyvin sairaita.

Avustusjärjestöjen edustajat joutuvat liikkumaan lentokoneilla ja helikoptereilla.

– Punainen Risti on tehnyt Mosambikissa jo vuosia töitä. Meidän tärkein tehtävämme on ollut katastrofivalmiuden parantaminen ja terveydenhuolto. Ensimmäinen asia on kuitenkin aina ihmishenkien pelastaminen, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan päällikkö Kalle Löövi.

Juomaveden puute on yksi vaikeimmista ongelmista katastrofeissa.

– Puhdas juomavesi on hankalin järjestää. Näin laajoissa myrskyissä ei tule koskaan olemaan riittävää vedenpuhdistuskapasiteettia, mistä taas aiheutuu terveysongelmia. Kaikki veden välityksellä liikkuvat bakteerit ja taudinaiheuttajat pääsevät liikkumaan, Löövi kertoo.

Saastunut vesi levittää tauteja

Humanitäärisen avun ohjelmapäällikkö Kaisa Huhtela Plan Internationalista kertoo, että ripuli ja kolera ovat tällä hetkellä kriittisimmät saastuneen veden välityksellä leviävät taudit Mosambikissa.

– Plan on toimittanut vedenpuhdistustabletteja sekä hygienia- ja saniteettitarvikkeita, joilla pyritään ehkäisemään tautien leviämistä. Myös huopia ja moskiittoverkkoja on jaettu. Tällä hetkellä pyritään ensisijaisesti pelastamaan henkiä, sen jälkeen tarvikkeiden jako käynnistyy täydellä teholla, Huhtela sanoo.

Tulvat ovat Mosambikissa vuosittaisia, sillä se on merenpintaan nähden matala alue ja sijaitsee jokisuistojen äärellä.

– Joka vuosi tulvii, mutta näin mittavia tulvia, joissa vahingot ovat näin suuria, ei tapahdu usein. Nyt tapahtuneet vahingot ovat vaikuttaneet yli kahteen miljoonaan ihmiseen kolmessa maassa, ja heidän elämäänsä tämä tulee vaikuttamaan useita vuosia. Sen takia kaikki toimet mitä pystytään tekemään ennalta ympäristön ääri-ilmiöiden vähentämiseksi, ovat tärkeitä, Kalle Löövi sanoo

Vaikutukset laajoja

Katastrofin vaikutukset ovat hyvin laajoja. Tilanne on ajanut perheitä erilleen, mikä jättää Kaisa Huhtelan mukaan erityisesti lapset ja nuoret naiset haavoittuvaan asemaan.

Kotinsa menettäneille on pystytetty väliaikaisia majoitustiloja. Järjestöt pyrkivät, että näissä tiloissa olisi tilanteesta riippuen perheille omat teltat tai naisille ja lapsille omat tilat ja vessat, miehille omat. Huhtelan mukaan tällä pyritään minimoimaan sukupuoliseen ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä riskejä.

Myrsky iski kesken kasvukauden, joten ihmisten viljelykset ovat tuhoutuneet ja riittävän ravinnon saanti on vaikeutunut. Kouluja ja sairaaloita on pois käytöstä.

– Pyrimme löytämään turvallisia alueita, joille voidaan pystyttää väliaikaisia koululuokkia. Lapset pääsevät takaisin opiskelemaan ja samalla heillä on paikka, jossa olla ja palata normaaliin arkeen, kun epävakaa tilanne jatkuu, Huhtela sanoo.

– Alle kouluikäisille lapsille pyritään myös pystyttämään turvallisia tiloja. Pyrimme tarjoamaan lapsille leikin kautta psykososiaalista tukea. Piirretään ja leikitään, ja sitä kautta tuetaan lapsia käsittelemään traumoja, jotka tilanteesta ovat koituneet.