Moottoritiesilta romahti Pohjois-Italiassa – Viranomaiset: Kuolleita on kymmeniä

Kymmenien ihmisten pelätään saaneen surmansa moottoritien romahduksessa Italian Genovassa tiistaina. Maan liikenneministeri Danilo Tononellin mukaan kyseessä on "valtava tragedia".

Noin 10 auton uskotaan olleen osallisena Morandi-sillalla sattuneessa romahduksessa. Romahdus sattui kello 11.30 paikallista aikaa. Alueella riehui onnettomuuden aikaan myrsky ja rankkasade.

Paikallisen ambulanssipalvelun johtajan mukaan kuolleita oli "tusinoittain", kertoi uutistoimisto Adnkronos.

Ambulanssipalvelusta vahvistettiin uutistoimisto Reutersille toistaiseksi vasta kaksi loukkaantunutta, "mutta me uskomme valitettavasti kuolleita olevan paljon".

Italian televisio näytti romahtanutta siltaa, mikä oli rakennettu A10-moottoritielle 1960-luvulla. Silta oli korjattu vuonna 2016.

Italy's transport minister says Genoa motorway bridge collapse seems like "an immense tragedy" https://t.co/TZQOSzj2iq pic.twitter.com/x6ijd7b8ax