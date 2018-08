Moottoritiesilta romahti Pohjois-Italiassa – kuolleita kolmekymmentä

Italian Genovan siltaromahduksen uhriluku on noussut kolmeenkymmeneen. Italian sisäministeri Matteo Salvini kertoi uusimman luvun italialaiselle medialle. Uhrien joukossa on ainakin yksi lapsi. Pelastustyöt jatkuvat edelleen.

Carabinieri-poliisin mukaan useita autoja on jäänyt raunioiden alle. Kaksi ihmistä on onnistettu saamaan ulos autoista elävinä. Autojen sisällä uskotaan olevan useita ruumiita.

Romahdus sattui kello 11.30 paikallista aikaa. Alueella riehui onnettomuuden aikaan myrsky ja rankkasade. Uutistoimisto Ansan haastattelemien silminnäkijöiden mukaan salama oli iskenyt siltaan ennen sen romahtamista.

Paikallisen ambulanssipalvelun johtajan mukaan kuolleita oli "tusinoittain", kertoi uutistoimisto Adnkronos.

Ambulanssipalvelusta vahvistettiin uutistoimisto Reutersille toistaiseksi vasta kaksi loukkaantunutta, "mutta me uskomme valitettavasti kuolleita olevan paljon".

Italian televisio näytti romahtanutta siltaa, mikä oli rakennettu A10-moottoritielle 1960-luvulla. Silta oli korjattu vuonna 2016.

Italy's transport minister says Genoa motorway bridge collapse seems like "an immense tragedy" https://t.co/TZQOSzj2iq pic.twitter.com/x6ijd7b8ax