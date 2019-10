Miten Johnsonin brexit-sopimus eroaa Mayn kolmasti hylätystä asiakirjasta?

Sen hyvin huomaa, että lähde tähän on äärivasemmistolaiset ja elitistiset BBC ja The Guardian. Ne yrittää loppuun asti vetää roolia kuin että eliitti olisi tässä jotenkin ihmeen kautta voittamassa. Eliitti Ei ole voittamassa. Eliitti on hävinnyt täydellisesti.

Uusi sopimus poistaa Britannialta hävyttömät velvoitteet, mutta toisaalta jättää kaikki herkut sinne paikoilleen jos Britannia niitä haluaa käyttää. Tämä on tuntuvasti parempi Britannialle kuin kova brexit mikä olisi ollut loistava sekin. Nyt EU ei saa lähtökohtaisesti mitään, mutta Britannia saa kaiken mitä se haluaa - jos edes haluaa.