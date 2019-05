Miljoonan lajin sukupuuttovaaran lisäksi ihmiset taistelevat jo keskenään luonnonvaroista – taustalla väestönkasvu ja ylikulutus

No niin eli taas on uusi poliittinen raportti ja tällä kertaa sen nimeksi on keksitty IPBES. Edellinenhän oli IPCC mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan.

Annappas kun arvaan, että tässä uudessakin raportissa viesti on se, että me maailman kansalaiset olemme se ongelma ja meidän pitää maksaa lisää veroja eliitille, koska eliitissähän ei ole ikinä ollut mitään vikaa? Ajatelkaa kuinka härskiksi ne ovat jo menneet, että sinä ja minä ja kaikki muutkin, niin me emme ole tehneet kenellekkään mitään pahaa ja olemme aina eläneet ja olleet nätisti kohtuudella kuluttaen. Siitä huolimatta ne sanoo, että me olemme tässä se ongelma.

Miksi kukaan ei sano, että se on tuo globaali eliitti tässä se ongelma? Ai niin joo kun nämähän ovat eliitin omia raportteja, niin eihän sinne nyt mitään sellaista laiteta, että vika olisikin eliitissä. Pitäisiköhän meillä maailman kansalaisilla kirjoittaa vaihteeksi oma raporttimme ja toimittaa se eliitille?