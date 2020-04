Miljoona testeillä todettua koronavirustapausta täyteen maailmalla – kuolleita nyt jo yli 51 000

Johns Hopkinsin yliopiston maailmanlaajuisen seurannan mukaan todettujen koronavirustapausten määrä on noussut miljoonaan. Kuolleita on yli 51 000 eli yli 5 prosenttia todetuista tapauksista. Testeillä löydetyt koronavirustapaukset ovat kymmenkertaistuneet kuukauden välein.

Uusi koronavirus on levinnyt maailmalle kulovalkean tavoin murtauduttuaan Kiinasta.

Nyt testattuja tautitapauksia on noin miljoonalla henkilöllä, selviää Johns Hopkinsin yliopiston reaaliaikaisesta seurannasta, joka perustuu eri maiden terveysviranomaisten tilastojen yhteenvetoon.

Tammi–helmikuun vaihteessa koronavirustapauksia oli 10 000 koko maailmassa. Maaliskuun 6. päivä ylitettiin 100 000:n raja. Miljoonan raja ylittyi illalla torstaina 2. huhtikuuta. Tämä tarkoittaa karkeasti sitä, että kuukauden välein tapausmäärä on kymmenkertaistunut.

Koronaviruksen Covid-19-tautiin kuolleiden määrä nousi yli 51 000:een samana iltana, kun miljoona rikkoutui. Tautiin on nyt kuollut yli 5 prosenttia testatusti koronaviruksen saaneista. Kuolleista lähes puolet on kahdesta maasta, Italiasta ja Espanjasta.

Nyt Yhdysvallat kärjessä

Koronavirus on tilastojen mukaan levinnyt laajimmin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Toisaalta monet tahot, viimeisimpänä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu, ovat kyseenalaistaneet Kiinan julkaisemat maan viralliset koronavirusluvut kertaluokkaa liian pieninä.

Yhdysvalloissa on todetuista koronavirustapauksista jo melkein neljäsosa, yli 230 000. Italiassa ja Espanjassa tapauksia on yli 110 000 kummassakin.

Kiinan virallisesti kertomat luvut ja Saksan luvut ovat 80 000:n paikkeilla.

Yhdysvalloissa on toistaiseksi kuollut yli 5 600 ihmistä koronavirukseen, mutta määrä kasvaa nopeasti.

Suurista maista erityisesti Saksa on pystynyt varjelemaan riskiryhmiä tartunnoilta, sillä kuolleita on vain alle tuhat.

Pohjoismaista Ruotsissa paljon kuolleita

Pohjoismaista Ruotsissa ja Norjassa on molemmissa yli 5 000 koronavirustartuntaa, mutta Ruotsissa kuolleiden määrä lähestyy kolmeasataa, Norjassa määrä on vasta viisikymmentä.

Tanskassa on tapauksia 3 500 ja kuolleita reilu 120, Suomessa 1 500 tapausta ja 19 kuollutta.

Vaikka Suomi tulee Pohjoismaihin nähden jäljessä, täällä kolmatta viikkoa jatkuvat rajoitukset ovat jo toimineet maailmanlaajuisesti vertaillen hyvin. Tartuntojen kasvu on hidastunut, eivätkä tehohoidon rajat ole ainakaan heti tulossa vastaan.

Kasvu tulevaisuudessa hirvittää

Jos koronavirustapausten määrä kasvaisi koko maailmassa samaa tahtia kuin edellisen kahden kuukauden aikana, toukokuun alussa tapauksia olisi 10 miljoonaa, kesäkuun alussa 100 miljoonaa ja heinäkuun alussa 1 miljardi.

Maailman väkiluku on tällä hetkellä noin 7,8 miljardia ihmistä.

Onneksi laajat rajoitustoimet ovat jo alkaneet maailman asutuimmilla mantereilla. Suurimmassa osassa Aasiaa uusien tapausten kasvu on hidasta, Euroopassa rajoitukset alkavat jo purra ja Pohjois-Amerikkakin saanee taudin leviämistä hidastettua, kun talous pysähtyy.

Huolenaiheena on se, ettei koronavirus ole vielä laajasti levinnyt eteläisen Aasian Intian niemimaalla ja Afrikan mantereella, joissa molemmissa on paljon väestöä ja heikko terveydenhuolto. Etelä-Amerikassakin epidemia vasta kasvattaa voimiaan.

Myös Venäjän todellinen koronavirustilanne on Kiinan tavoin täysi kysymysmerkki, sillä presidentti Vladimir Putin pitkään vähätteli koko virusta.

Lopullinen kuolleisuus arvoitus

Kuolleisuuden arviointi on tässä vaiheessa lähes mahdotonta. Se on selvää, että tauti on reilusti kausi-influenssaa vakavampi, erityisesti riskiryhmille eli iäkkäille ja perussairaille.

Kuolleiden määrä laahaa jonkin verran todettuja tapauksia perässä, sillä yleensä kestää jonkin aikaa positiivisesta testituloksesta, ennen kuin koronaviruspotilas joutuu tehohoitoon ja menehtyy.

Toisaalta testit eivät ole tavoittaneet hyvin monia lähes oireettomia potilaita, jotka taas ovat laajastikin levittäneet tautia. Siksi lukua miljoona potilasta voi pitää viitteellisenä. Todellinen määrä lienee jo moninkertainen.

Lopullinen kuolleisuus asettuu monien arvioiden mukaan noin prosentin tuntumaan, hieman allekin. Laajimmin testanneessa maassa Etelä-Koreassa koronaviruskuolleisuus on 1,7 prosenttia.

Suomessa kuolleisuus on tällä hetkellä 1,25 prosenttia suhteessa positiivisiin testituloksiin, mutta tehohoidossa olevien potilaiden määrä on nousussa. Suomi ei toisaalta ole testannut kaikkia mahdollisia potilaita, joten todellinen koronakuolleisuus lienee matalampi.

Kausi-influenssan kuolleisuus on arvioiden mukaan noin 0,1 prosenttia, mikä tekee koronaviruksesta monta kertaa vaarallisemman.