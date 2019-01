Miljardöörin vaimo on ollut jo kymmenen viikkoa kadoksissa Norjassa – perhe ei aio maksaa lunnaita

Siepatuksi epäillyn norjalaisen Anne-Elisabeth Falkevik Hagenin perhe ei aio maksaa lunnaita. Asiasta kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa perheen asianajaja Svein Holden.

Perhe haluaa Holdenin mukaan nyt päästä yhteyteen mahdollisen sieppaajan kanssa ja varmistua, että nainen on elossa ja voi hyvin.

Poliisi ja norjalaismedia paljastivat keskiviikkona, että Norjan rikkaimpiin miehiin kuuluvan Tom Hagenin vaimon epäillään joutuneen siepatuksi. Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, 68, on ollut kateissa lokakuun lopusta lähtien.

Norjalaismedian mukaan Falkevik Hagenista on vaadittu liki 86 miljoonan kruunun eli noin yhdeksän miljoonan euron lunnaita kryptovaluuttana.

– Perheelle on ollut ja on uskomattoman vaikeaa ja uuvuttavaa elää tällaisessa epätietoisuudessa näin pitkän aikaa, Holden sanoi.

Poliisi epäilee, että nainen siepattiin pariskunnan kotoa Romerikessä Oslon lähellä 31. lokakuuta. Sanomalehti VG:n mukaan asunnosta löytyi kehnolla norjalla kirjoitettu viesti, jossa uhattiin, että nainen tapetaan, jos perhe ottaa yhteyttä poliisiin.

Poliisi on tutkinut tapausta salassa kymmenen viikkoa, eikä epäiltyjä ole löytynyt. Myös media on pysynyt asiasta hiljaa poliisin pyynnöstä.

Nyt poliisi toivoo yleisön apua.

– Toivomme, että näin saamme arvokasta tietoa, jonka avulla pääsemme eteenpäin, sanoi poliisin edustaja Tommy Bröske tiedotustilaisuudessa.

Poliisi ollut yhteydessä mahdolliseen sieppaajaan

Poliisi vahvistaa, että lunnaita on vaadittu kryptovaluuttana, mutta ei ole kommentoinut tarkkaa summaa. Poliisi on neuvonut perhettä olemaan suostumatta vaatimuksiin.

Poliisi on ollut yhteydessä mahdolliseen sieppaajaan, mutta viranomaisilla ei ole mitään tietoa siitä, kuka tämä on. Poliisin mukaan yhteydenpito on ollut erittäin rajoitettua ja sitä on käyty netissä tavalla, jota on vaikea jäljittää.

Poliisin mukaan on mahdollista, että nainen on viety pois Norjasta. Tutkinnassa ovat olleet mukana myös Europol ja Interpol.

Tom Hagen oli viime vuonna Norjan rikkaimpien ihmisten listauksessa sijalla 172. Hän on kartuttanut omaisuutensa lähinnä kiinteistöbisneksillä sekä osin omistamansa sähköyhtiön kautta