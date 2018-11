Miljarditulleja määrännyt Trump näkee ilmassa merkkejä diilistä Kiinan kanssa, ei tapaa Putinia

Tähän ei voi kyllä muuta sanoa kuin että globalismi on todellakin ohi. Globalistien ihannoima kommunistinen Kiina on talousromahduksen partaalla kun taas Trumpin Yhdysvallat on historiansa kovimmassa nousukiidossa ja kaikilla on töitä. Huomasittehan kuinka toinen globalistien luomus EU on kuin varjo vain ja ketään ei enää kiinnosta mitä EU tekee tai sanoo. Britannia jättää EU:n aivan kohta ja Trumpia ei voisi vähempää kiinnostaa tuo epädemokraattisista byrokraateista koottu laitos. Toisin sanoen maailman tulevaisuus ei ole ollut vielä kertaakaan meidän elinaikana yhtä valoisa ja upea. Globalismi ja sosialismi ovat todellakin sortuneet kun ihmiskunta on vastannut keskushallintojen kontrollille ei.