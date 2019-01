Miksi Venäjän asunnoissa räjähtää säännöllisesti kaasu? Jokainen asukas on vastuussa oman asuntonsa kaasulaitteista eikä kukaan valvo ylläpitoa

Hyvin valitettavia tämmöiset onnettomuudet. Mutta huomaatteko yhden erittäin selkeän asian joka ei kuitenkaan heti tule ajateltua tällä lailla kirjoitetusta jutusta? Sen jälkeen kun Venäjän kansa vapautti itsensä hirvittävästä sosialistien ja kommunistien kurimuksesta, eli Neuvostoliitosta, niin vaihtoivat ensitöikseen nimensä takaisin Venäjäksi ja poistivat kaikki sosialismiin viittaavat säännöt. No nyt sitten on menty toiseen ääripäähän, että talonyhtiössä ei ole sääntöjä ollenkaan. Mutta niin siinä helposti käy kun ensin kansakunta on kokenut niin järkyttävän totalitarismin eli kummunismin kuin vain olla ja voi. Venäjän kansa eli täydellisessä pelossa vuosikymmenet ja kun heiltä jotain kysyttiin, niin he valehtelivat sen pelossa, että kommunistit tappavat heidä. Ja hehän tappoivatkin joidenkin arvioiden mukaan Stalinin leireillä miljoonia.

Venäläiset ovat äänestäneet Putinin valtaan vain yhdestä pääsyystä ja se on se, että Putin on luvannut kansalleen, että sosialismi, globalismi tai vasemmistolaisuus ylipäätään ei palaa enää koskaan Venäjälle. Putin on asettanut keskushallinnon puolesta niin vähän sääntöjä kansalle, että jotkut ovat arvioineen venäläisten olevan maapallon vapain kansa kun sitä mitataan sillä kuinka vähän hallinto piinaa kansaa säännöillä. Me Suomessa emme oikein voi ymmärtää tätä, kun meillä on sääntö jokaiseen mahdolliseen asiaan. Juu kyllä, jotkut säännöt talonyhtiössä on hyvä olla, mutta jotta ymmärrämme Venäjän meininkiä, niin meillä täytyy ymmärtää maan lähihistoria ja se kuinka kaltoin äärivasemmisto on kansaa siellä kohdellut. Nyt he elävät mieluummin ilman sääntöjä vapaina kuin taivaan linnut.