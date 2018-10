Miehitetyt avaruuslennot keskeytetään Sojuz-tutkinnan ajaksi

Venäjä keskeyttää miehitetyt avaruuslennot siksi aikaa, kun Sojuz-aluksen epäonnistunut laukaisu tutkitaan, venäläismedia kertoo. Venäjän avaruusvirasto Roscosmos on ilmoittanut, että tapausta tutkimaan muodostetaan valtiollinen komitea.

Sojuzin oli määrä matkata tänään kansainväliselle avaruusasemalle, kun sen kantorakettiin tuli vika pian laukaisun jälkeen. Aluksen miehistö joutui tekemään hätälaskun Kazakstaniin.

- Tilanne on epämiellyttävä, mutta kuten tiedätte, miehitettyjen avaruuslentojen historiassa on ollut vastaavia tapauksia. Toisaalta hätäjärjestelmä osoitti luotettavuutensa, mikä on hyvin tärkeää, sanoi Venäjän varapääministeri Juri Borisov uutistoimisto Tassin mukaan.

Yhdysvaltojen lopetettua sukkulaohjelmansa venäläisalukset ovat olleet ainoa keino matkata kansainväliselle avaruusasemalle

Amerikkalaisastronautin ensimmäinen lento

Venäjän ja Yhdysvaltojen avaruushallintojen mukaan Sojuzin kaksihenkinen miehistö on kunnossa. Alkuiltapäivästä Suomen aikaa he olivat pelastusryhmän matkassa takaisin Kazakstanin Baikonuriin, josta Sojuz laukaistiin.

Aluksessa olivat venäläinen kosmonautti Aleksei Ovtshinin ja amerikkalainen astronautti Nick Hague. Hague oli matkassa ensimmäistä kertaa, Ovtshinille laukaisu oli toinen hänen urallaan.

Avaruusasemalla on tällä hetkellä kolmihenkinen miehistö, joka saapui asemalle kesäkuussa. Haguen ja Ovtshinin piti liittyä heidän seuraansa ja viettää asemalla puoli vuotta.

