Meyerin telakka Saksassa siirtää risteilijöiden luovutuksia, jotta varustamot eivät peruisi tilauksia

Koronavirus koettelee rajusti risteilyvarustamoja ja niille uusia aluksia rakentavia telakoita. Meyer Turun omistava saksalainen perheyhtiö Meyer Werft ilmoitti siirtävänsä uusien laivojen luovutuksia Papenburgin telakallaan Saksassa, jotta varustamot eivät peruisi tilauksiaan.

Koronavirus on pysäyttänyt risteilyvarustamojen liiketoiminnan täysin maailmanlaajuisesti. Risteilyalan kärsimykset alkoivat helmikuussa, kun kansainvälisesti levisi tieto siitä, että Princess Cruisesin Diamond Princess -alus joutui karanteeniin koronaviruksen takia Japanin Jokohamassa. Suuri määrä matkustajia sai koronatartunnan.

Risteilyt on peruttu kevään ajalta ja Yhdysvalloissa risteilykielto ulottuu jo nyt heinäkuun puolivälin yli. Risteilyvarustamot ovat käytännössä jo menettäneet Euroopan ja Alaskan kesäsesongin. Alan suurin markkina on Yhdysvallat, toiseksi suurin on Eurooppa.

Risteilyvarustamot ovat viime vuosina laajentuneet voimakkaasti Aasiaan ja erityisesti Kiinan markkinoille. Kiina avautuu pikku hiljaa koronakriisin jälkeen ja teollisuustuotanto Kiinassa on alkanut pyöriä jälleen. Mitään merkkiä ei ole siitä, että risteilymarkkinat vielä viriäisivät Kiinassa.

Uudet risteilyalukset rakennetaan eurooppalaisilla telakoilla, joista merkittävimpiin kuuluu Meyer Turun telakan omistava saksalainen Meyer Werft. Telakoiden tilausmäärät ovat historiallisesti hyvin korkealla tasolla. Euroopan telakoilla tilauskirjat ulottuvat vuoteen 2027. Meyer Turun tilauskanta ulottuu vuoteen 2025 asti.

Vuonna 2030 kriisin edeltävä taso

Telakkayhtiöt ovat toistaiseksi kommentoineet varsin niukasti koronan vaikutuksia toimintaansa. Torstaina perheyhtiö Meyer Werftin hallituksen puheenjohtaja Bernard Meyer ja Meyer Werftin toimitusjohtaja Thomas Weigend kommentoivat yhtiön tilannetta henkilöstölle esitetyllä videolla. Bernard Meyerin ja Thomas Weigendin lausunnoista uutisoi ensimmäisenä Cruise Business -julkaisun verkkosivu.

Weigendin mukaan uusia laivatilauksia voidaan odottaa aikaisintaan vuosina 2023 tai 2024. Bernard Meyer toteaa Cruise Business -julkaisun mukaan samalla videolla, että vie kymmenen vuotta eli vuoteen 2030 ennen kuin uudisrakennusmarkkinat ovat samalla tasolla kuin viime vuosina ennen kriisiä.

Maailman risteilyalusten laivastoon kuuluu noin 400 laivaa. Meyer Werftin edustajien mukaan vie puoli vuotta tai jopa kolme vuosineljännestä ennen kuin ne ovat uudestaan liikenteessä.

Meyerin Saksan telakalla on jo tehty johtopäätöksiä alan tilanteesta. Papenburgissa yhtiö lykkää risteilijöiden luovutuksia eteenpäin, jotta varustamot eivät peruisi tilauksia. Samalla tietysti leikataan telakkayhtiön kapasiteettia.

Weigendin mukaan tämä merkitsee sitä, että kahden ison risteilijän sijaan telakka luovuttaa vuodessa vain yhden ison risteilijän ja yhden pienemmän laivan. Henkilöstöltä työt vähenevät ja alihankkijoiden käyttöä leikataan.

Turussa ei vastaavaa viestiä

Risteilyalalla on arvioitu matkustajamäärien kasvavan 4,5 prosentin vauhtia lähivuodet. Näihin kasvulukuihin perustuen ala on tilannut uusia laivoja viime vuodet. Kaksi maailman suurinta risteilyvarustamoa ovat yhdysvaltalaiset Carnival Corporation ja Royal Caribbean Cruises. Ne molemmat ovat Meyer Turun asiakkaita.

Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly sanoo, että vastaavaa viestiä kuin Saksassa Turun telakan henkilöstölle ei ole annettu, mutta henkilöstöä toki pidetään perillä asiakkaiden markkinatilanteesta.

– Telakoiden lähtökohdat ja tilauskirjat ovat myös erilaiset, ja keskustelemme asiakkaidemme kanssa. Tilanne on vakava, ja meidän pitää sopeutua siihen.