"Enkeli" on liian pehmeä. Hän ei pärjää kovassa maailmassa. Saksa tarvitsee nyt kovaa "rautarouvaa" tai "rautakansleria". Angelan johdossa Saksa mätänee. Kumma kun saksalaiset eivät itse tajua tätä, jos me täällä pohjolassakin sen tajuamme??? Emme toivo tietenkään sellaista Fuhreriä, kuin historiassa, mutta paljon tiukempaa henkilöä johtoon. Saksa on kuitenkin 80 miljoonan ihmisen maa ja maailman talousihmeitä...miksi Saksa on ja toimii kuin teuraslammas?