Merivoimien vuoden pääsotaharjoitus alkoi samanaikaisesti Nato-harjoituksen kanssa – Puolustusvoimilla ei ole tietoa, että Venäjä olisi aktivoitunut harjoitusten takia

Täytyy sitä propagandaa muistaa harjoittaa vaikkei se Venäjän mahtava karhu niin pienistä murahtelisikaan!

Itse asiassa ihme ettei joka päivä saa lukea lehdistä kuinka vaarallista on Suomella omat puolustusvoimat! Venäjä saattaisi aktivoitua! Ja tottahan on että Venäjä puolustaa meitäkin ja muita sille kuuluvia... Mitäs me puolustusvoimilla!