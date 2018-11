Meksiko pyysi tutkintaa Yhdysvaltojen rajavalvontaviranomaisten kyynelkaasun käytöstä – Trump pitää kovan linjansa

Obaman aikana 2013 käytettiin tuolla samalla rajasemalla pippurisumutetta vastaavanlaisessa tilanteessa. Kun noita organisoituja hyökkäyksiä rajalle järjestetään lisää, ei ne ainakaan lopu jos ei niihin vastata tarvittavalla voimankäytöllä.

Vai ihmiset pakenee köyhyyttä. Maailmassa on muutama miljardi ihmistä jotka on köyhempiä kuin Yhdysvalloissa keskimäärin. Pitäiskö ne kaikki kuskata sinne niin kaikki rikastuis? Eikö olis parempi keskittyä noissa köyhissä maissa vaestönkasvuun eikä kuskata niitä köyhimpiä vaan maasta muiden kontolle.

Niin, mahtuishan suomeenkin reilusti 100 miljoonaa ihmistä, kun on pinta-alaltaan Saksaa suurempi.