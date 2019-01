Mayta näytti odottavan varma tappio brittiparlamentin brexit-äänestyksessä

Mikäli häviö jää pieneksi, pääministeri yrittää saada Brysseliltä uusia myönnytyksiä.

Britannian pääministeriä Theresa Mayta näytti tiistaina odottavan häviö historiallisessa äänestyksessä maan parlamentissa Britannian EU-erosopimuksesta.

May kehotti maanantaina parlamentaarikkoja katsomaan vielä kerran hänen neuvottelemaansa sopimusta, ennen kuin he tekevät päätöksen sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Äänestyksen oli määrä alkaa kello 21 Suomen aikaa.

May panee toivonsa siihen, että hänen häviönsä olisi mahdollisimman pieni: tässä tapauksessa hän voisi pyytää Brysseliltä lisää myönnytyksiä saadakseen sopimuksen läpi parlamentissa uudessa äänestyksessä.

Rökäletappio pakottaisi Mayn kuitenkin viivyttämään Britannian eroa EU:sta, minkä on tarkoitus tapahtua 29. maaliskuuta. Silloin saattaisi eteen tulla myös muita vaihtoehtoja, kuten toinen kansanäänestys brexitistä tai ero EU:sta ilman sopimusta.

"Valmistautukaa eroon ilman sopimusta"

Marraskuussa Mayn brexit-ministerin paikalta eronnut Dominic Raab sanoi, että on aika valmistautua ilman sopimusta tapahtuvaan eroon. Monet työnantajat pelkäävät tämän vaihtoehdon merkitsevän kaaosta heidän liiketoimilleen.

– Meidän on aika tämän äänestyksen kautta tehdä selväksi, että nykyisiä ehtoja ei voi hyväksyä ja että me emme vain nosta käsiämme ylös ilmaan, hän sanoi BBC:n radiolle.

– Aiomme lähteä 29. maaliskuuta.

Kyseessä on Britannian syvin poliittinen kriisi ainakin puoleen vuosisataan. May ja EU vaihtoivat vakuutuksia erosopimuksesta maanantaina, mutta kapinalliset lainlaatijat eivät näyttäneet muuttavan mieltään.

Moni edustaja Mayn omasta konservatiivisesta puolueesta sanoi hänen suunnitelmansa antavan Brysselille liikaa valtaa, jotta Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalle ei muodostuisi niin sanottua kovaa rajaa.

EU kertoi Maylle, että se pysyy vakuutuksissaan siitä, että niin sanottu backstop-järjestely vältettäisiin Irlannin rajalla. Backstopin mukaan Pohjois-Irlanti jäisi käytännössä osin EU:n sisämarkkinoille. Tämä alue sekä Britannia muodostaisivat tulliliiton EU:n kanssa määrittelemättömäksi ajaksi.

Pohjois-Irlannin DUP-puolue, joka tukee Mayn vähemmistöhallitusta, ei tue tätä sopimusta.

"Ilman sopimusta ei brexitiä ollenkaan"

May on varoittanut, että ilman hänen sopimustaan on todennäköisempää, että brexitiä ei tule ollenkaan kuin että Britannia lähtisi EU:sta ilman sopimusta.

Hän on myös sanonut, että jos parlamentti äänestää hänen sopimustaan vastaan, Britannia voi hajota. Hän varoitti konservatiivista puoluettaan antamasta opposition työväenpuolueelle aloitetta.

Työväenpuolue Labourin johtajan Jeremy Corbynin odotetaan esittävän parlamenttiäänestystä epäluottamuslauseesta Maylle, mikäli tämä häviää tiistain äänestyksen.

Sopimuksen mukaan Britannialla on tulevaisuudessa läheiset taloussuhteet EU:n kanssa. Tämä on yhdistänyt sekä EU:ta kannattavat, että brexitiä kannattavat kritisoimaan sopimusta. Edellisten mukaan sopimus on maailman huonoin sopimus, jälkimmäisten mukaan sopimus tekisi Britanniasta EU:n vasallivaltion.