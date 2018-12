May sai EU-johtajilta lähinnä vain sympatiaa – brexit-sopimusta ei kukaan halua enää avata

Britannian parlamentti äänestää EU-erosopimuksesta vasta tammikuussa.

Brysselin huippukokoukseen saapuneet EU-johtajat toivottivat Britannian pääministerille Theresa Maylle onnea, jotta Britannian EU-erosopimus läpäisisi lopulta myös Britannian parlamentin.

– Brexit-joulutoivomus: päättäkään lopulta mitä te todella haluatte, niin joulupukki panee toimeksi, Liettuan presidentti Dalia Grybauskaite tviittasi ennen kokouksen alkua.

May perui brittiparlamentin tiistaiksi suunnitellun brexit-äänestyksen viime hetkellä. Hän tunnusti, ettei sopimuksella ollut läpimenomahdollisuuksia.

Tämän jälkeen May aloitti EU-johtajien pehmittämisen, jotta erosopimukseen saataisiin brittiparlamentaarikkoja tyydyttäviä muutoksia.

Kolmasosa oli Mayta vastaan

May sanoi kuitenkin EU-huippukokouksen alla, ettei hän odota nopeaa läpimurtoa brexit-neuvotteluissa, jotka ovat jonkinlainen jatkoaika marraskuussa solmitulle sovulle. Se hyväksyttiin EU-huippukokouksessa marraskuun lopussa.

Brexit-eroprosessin kaksivuotinen määräaika päättyy 29. maaliskuuta 2019. Theresa May on hokenut joka käänteessä, että tuona päivänä Britannia lähtee EU:sta.

Myöhään keskiviikkoiltana May selvisi Britannian konservatiivien luottamusäänestyksestä. Äänet jakaantuivat 200–117.

Tulos ei varmasti ollut Mayta tyydyttävä, sillä reilu kolmannes konservatiivisista kansanedustajista halusi vaihtaa puoluejohtajaa. Tulos ei lupaa myöskään hyvää Britannian parlamentin tulevassa äänestyksessä, jossa May yrittää saada EU-erosopimukselle siunauksen.

Parlamentti äänestää tammikuussa

May lupasi ennen puolueen kansanedustajien salaista äänestystä, että hän jättää konservatiivipuolueen puheenjohtajan tehtävät ennen Britannian seuraavia parlamenttivaaleja, jotka pidetään vuonna 2022.

Britannian parlamentin alahuoneen brexit-äänestys ei tapahdu ennen joulua.

Pääministeri May antaa brexit-sopimuksen Britannian parlamentin äänestykseen mahdollisimman pian tammikuussa, kuitenkin viimeisestään 21. tammikuuta, Mayn lehdistöedustaja sanoi torstaina.

Parlamentti palaa joululomalta 7. tammikuuta.

EU:n puolivuotista puheenjohtajuutta hoitavan Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sanoi, että on vaikea tietää, mitä EU:n pitäisi tarjota Maylle, koska ei tiedetä, mikä saisi sopimuksen vastustajien päät kääntymään.

– Kaikki brexitin kannattajien argumentit eivät ole järkiperäisiä, Kurz huomautti.

Brexit-sopimusta ei voi avata

Kurz sanoi, ettei 585-sivuisen erosopimuksen avaaminen ole enää mahdollista.

Sitä vastoin sen liitteenä olevan 26-sivuisen poliittisen julistuksen tiettyjä sanamuotoja voidaan Kurzin mukaan tarkentaa, jotta May saisi sopimuksen läpi Britannian parlamentissa.

Poliittinen julistus määrittelee EU:n ja Britannian tulevan suhteen brexitin jälkeen. Se ei ole varsinaisen sopimuksen tavoin juridisesti sitova asiakirja.

May toivoo, että sopimuksessa selvennettäisiin niin sanottua backstop-lauseketta. Kyse on Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaliikennettä varten kehitetystä hätävarajärjestelystä, kun rajasta tulee EU:n ulkoraja Britannian eron jälkeen. Pohjois-Irlannin maakunta on osa Britanniaa.

Pitkänperjantain sopimus vuonna 1998 lopetti väkivaltaisuudet Pohjois-Irlannin protestanttien ja katolisten välillä. Osa sopimusta oli avoin raja Irlannin suuntaan. Sitä lupausta ei kukaan halua vaarantaa.

Backstop on EU:n liekanaru

Backstop astuisi voimaan siinä tapauksessa, että Britannia ja EU eivät brexitin siirtymäkauden aikanakaan löydä sellaista ratkaisua, että raja pysyisi nykyiseen tapaan auki. Backstop tarkoittaisi käytännössä sitä, että koko Britannia jäisi väliaikaisesti tulliliittoon EU:n kanssa.

Backstop on kauhistus Britannian brexit-väelle, joka pelkää, että sen avulla Britannia sidotaan ikuisiksi ajoiksi EU:n liekanaruun. Tulliliitto vaikeuttaisi Britannian mahdollisuuksia solmia omin päin kauppasopimuksia muiden maiden kanssa.

EU:n virkamiehet ovat hahmotelleet huippukokousta varten tekstejä, joissa EU vakuuttaisi aiempaa selvemmin, ettei myöskään unionin pyrkimyksenä ole backstopin käyttöönotto ja että kaikissa tapauksissa se on vain väliaikaisratkaisu.

– Meidän täytyy poistaa mystiikka Pohjois-Irlannin backstopin ympäriltä. Kukaan EU:ssa ei sitä halua. Mutta tarvitsemme sitä kaiken varalta, Hollannin pääministeri Mark Rutte sanoi.

Mayn ei kannata kuitenkaan odottaa vielä suurta joululahjaa. Tulos tämän viikon huippukokouksesta voi hyvinkin olla, että sopimuksen hienosäätöä jatketaan tammikuulle.

– Emme voi antaa nyt liian paljon, koska kätemme olisivat tyhjät tammikuussa, loppuväännön kakkososassa, eräs korkea-arvoinen EU-diplomaatti sanoi Reutersille.