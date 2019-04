May pyytää EU:lta lisäaikaa brexitiin – "Lykkäys on niin lyhyt kuin mahdollista"

Britannian kansan vapautuminen vuosikymmenten EU-painajaisesta on loppumaisillaan. Upeutta lisää se, että eliitti on nyt kiihtyvään tahtiin pelotellut hurjilla kauhuskenaarioilla ja kun kova brexit kohta tapahtuu ja kaikki Britannian asiat lähtevät vain parempaan suuntaan, niin mitä sitten? Tehdäänkö me asiasta tabu josta ei enää puhuta?

EU on todella paha sosialistinen systeemi joka tuhoaa monikulttuurillisen maailman. Kyllä sanoin sen ääneen! EU haluaa sulattaa meidän kaikki yhdeksi helposti hallittavaksi massaksi jossa ei ole enää suomalaisuutta sen paremmin kuin ruotsalaisuuttakaan. Ne ovat puhuneet mustan valkeaksi, sillä he ovat itse tässä tuhoamassa maailmasta monikulttuurillisuuden. Vaan eipä onnistu, sillä niin Britannia kuin kaikki muutkin sanovat globalisteille ei ja säilyttävät oman kulttuurinsa ja näin maailma pysyy monikulttuurisena aivan kuten me haluamme.