May puheessaan parlamentille: Brexit-sopimus on 95-prosenttisesti valmis

Britannian EU-erosopimus on 95-prosenttisesti valmis, aikoo pääministeri Theresa May sanoa brittiparlamentille tänään maanantaina.

Mayn toimisto julkaisi ennakkoon otteita puheesta, jonka pääministeri pitää parlamentille. Mayn mukaan brexit-neuvottelut ovat 95-prosenttisesti maalissa ja monista keskeisistä asioista on saatu jo sovittua. Hän nostaa esiin esimerkeiksi Espanjan kanssa saavutetun sovun Gibraltarista ja Kyproksen kanssa löydetyn yhteisymmärryksen Britannian Kyproksella sijaitsevista sotilastukikohdista.

- Meillä on laaja yhteisymmärrys tulevan suhteen rakenteesta ja laajuudesta, ja olemme saavuttaneet tärkeää edistystä turvallisuuden, liikenteen ja palveluiden kaltaisissa asioissa, May aikoo sanoa.

May aikoo puheessaan kuitenkin vakuuttaa, ettei hän hyväksy EU:n esitystä Irlannin rajan suhteen. Pohjois-Irlannin pitäminen EU:n tulliliitossa takaisi Irlannin rajan pysymisen avoimena, mutta loisi Mayn mukaan tullirajan Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille.

- En usko, että yksikään Britannian pääministeri koskaan hyväksyisi sitä. Ja minä en varmasti tee niin, May aikoo sanoa parlamentille.

Puheen tarkoituksena on muun muassa rauhoitella Mayn oman konservatiivipuolueen edustajia. Pääministeri on saanut oman puolueensa sisällä rajua kritiikkiä kovan linjan brexit-kannattajilta, joiden mielestä hän on taipumassa liiaksi EU:n vaatimuksiin.

Viime viikolla May kertoi, että saattaa hyväksyä brexitin siirtymäajan pidentämisen. Tarkoituksena olisi saada lisäaikaa vaikeiden kysymysten, kuten Irlannin rajan ratkaisemiseen.