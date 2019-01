May ei saanut Pohjois-Irlannin pienpuoluetta taakseen brexit-asiassa

Britannian pääministeri tarvitsisi DUP-puolueen tuen ensi tiistain äänestyksessä EU-erosopimuksesta.

Britannian pääministeri Theresa May ei saanut keskiviikkona vähemmistöhallituksensa tukipuoluetta Pohjois-Irlannista kannattamaan hänen neuvottelemaansa EU-erosopimusta. Brittiparlamentissa väiteltiin keskiviikkona brexitistä.

Brexitin tulevaisuus näytti keskiviikkona hyvin epäselvältä, kun brittiparlamentaarikkojen odotettiin ensi tiistaina äänestävän erosopimuksen kohtalosta. Vaihtoehtoina oli muun muassa eroaminen sopimuksettomassa tilassa ja uusi kansanäänestys asiasta.

Pohjois-Irlannin demokraattinen unionistipuolue (DUP) sanoi, että se ei kannata sopimusta, ellei May luopuisi niin sanotusta backstopista, jolla on tarkoitus estää kovan rajan syntyminen Britanniaan kuuluvan alueen ja Irlannin tasavallan välillä.

Backstop-mallin mukaan Pohjois-Irlanti jäisi käytännössä osaksi Euroopan unionin sisämarkkinoita määrittelemättömäksi ajaksi.

Kymmenen kansanedustajan DUP:n brexit-puhemies Sammy Wilson ei pitänyt riittävänä Mayn lupausta antaa Pohjois-Irlannin parlamentille valta äänestää uusia EU-säännöksiä vastaan, mikäli backstop astuu voimaan brexitin jälkeen. Hän kutsui sopimusta "tuhoisaksi".

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta.

Uutta erosopimusta ei neuvotella

May on toistuvasti kieltäytynyt viivyttämästä brexitiä. Hän on varoittanut, että mikäli brittiedustajat torjuvat hänen sopimuksensa, Bitannia voi joutua lähtemään EU:sta ilman sopimusta.

Britannian kansliaministeri David Lidington varoitti keskiviikkona BBC:n radiolle antamassaan haastattelussa, että oli harhakuvitelmaa uskoa, että hallitus pystyisi neuvottelemaan uuden erosopimuksen, mikäli parlamentti torjuisi Mayn neuvotteleman sopimuksen.

– En usko että Britannian kansaa palvelevat fantasiat taikamaisista vaihtoehtosopimuksista, jotka jotenkin pomppaavat esiin kaapeista Brysselissä, hän sanoi.