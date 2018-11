Matti Vanhanen: Brexitin toteutuminen varmaa tavalla tai toisella – uuden kansanäänestyksen todennäköisyys hyvin alhainen

Brittien ja EU:n brexit-neuvotteluissa on ollut monta mutkaa matkassa. Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen on kuitenkin varma yhdestä asiasta: uutta kansanäänestystä ei Britanniassa tule.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) ei vielä halua arvioida tiistain uutista siitä, että Britannian ja EU:n neuvottelijat olisivat saaneet aikaan sopimusluonnoksen Britannian EU-erosta.

Sopimuksen viimeistely on kestänyt pitkään, vaikka suuri osa sopimuksen ehdoista on ollut valmiina jo jonkin aikaa.

Avainkysymyksenä on ollut etenkin se, millainen asema Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla on jatkossa, kun EU:n ulkoraja siirtyy sinne Britannian erottua. Ratkaistavina on ollut muun muassa tullikysymyksiä.

– Sopimusta on vielä mahdotonta arvioida, koska ei ole tietoa esimerkiksi siitä, miten Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymys on ratkaistu. EU:n puolella on ollut neuvotteluissa kynnyskysymyksiä ja niistä yksi on juuri tämä raja-asia, Vanhanen totesi Lännen Medialle tiistai-iltana.

Vanhanen pitää kuitenkin varmana, että brexit toteutuu tavalla tai toisella eikä uutta kansanäänestystä Britanniassa järjestetä.

– Uuden äänestyksen todennäköisyys on todella, todella alhainen. Päätös brexitistä on tehty, ja ero toteutuu keväällä oli sopimusta tai ei, Vanhanen sanoo.

Britannian pääministeri Theresa May kutsui heti tiistai-iltana hallituksen ministereitä kuulemaan alustavan sopimusluonnoksen sisällöstä.

Seuraavaksi vuorossa on EU-maiden suurlähettiläiden kokous Brysselissä. Erosopimus pitää lopullisesti hyväksyttää EU:n ja Britannian parlamenteissa, jonne se etenee ylimääräisestä huippukokouksesta. Kritiikkiä sille odotetaan erityisesti osalta brittiparlamentin edustajista.

Brittien EU-eron on määrä astua voimaan ensi maaliskuun lopussa.