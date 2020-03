Matkustamista Pohjois-Italiaan kehotetaan välittämään – Finnair perui Milanon-lennot

Koronaviruksen tartuntariski on korkea Pohjois-Italian alueella. Finnair perui kaikki Milanon-lennot kuukauden ajaksi. Finnair ottaa yhteyttä niihin asiakkaisiin, joita lentojen perutukset koskevat. THL määritti koko Italian epidemia-alueeksi.

Lentoyhtiö Finnair kertoi tiistai-iltana peruuttavansa kaikki Milanon-lennot 9.3.–7.4.2020 väliseltä ajalta.

Lentojen peruuttamisen taustalla oli ulkoministeriön päivitetty matkustustiedote sekä yhtiön omat arviot siitä, miten koronaviruksen leviäminen vaikuttaa lentojen kysyntään.

– Huomisesta (keskiviikosta) sunnuntaihin me lennämme Helsingistä Milanoon yhden päivittäisen lentovuoron normaalin kahden sijasta. Tämä sen vuoksi, että saamme lennätettyä asiakkaittamme takaisin kotiin, johtaja Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä kertoo Lännen Medialle.

Tallqvist kertoo, että Finnair ottaa suoraa yhteyttä kaikkiin sellaisiin asiakkaisiin, jotka ovat hankkineet lentoliput kyseiselle reitille ja ajankohdalle.

– Me olemme yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joiden lennot on peruttu. Asiakas voi valita itselleen parhaimman vaihtoehdon eli siirtää matkansa ajankohtaa 30. kesäkuuta asti tai pyytää vaihtoehtoiset lennot. Asiakas voi hakea myös hyvityksen käyttämistä lentolipuista.

Finnair arvioi parhaillaan, vaikuttaako Eurooppaan levinnyt koronavirus muihin lentoreitteihin. Viime viikon lopulla Finnair antoi myös tulosvaroituksen koronaviruksen heikentämistä tulosnäkymistä.

Ulkoministeriö: Pohjois-Italiaan vältettävä tarpeetonta matkustamista

Ulkoministeriö kehottaa Italiaan matkustavia noudattamaan erityistä varovaisuutta koronaviruksen leviämisen vuoksi.

Ulkoministeriö päivitti matkustustiedotettaan tiistaina.

Ministeriön mukaan tarpeetonta matkustamista on vältettävä seuraaville alueille: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte ja Veneto.

Näillä Pohjois-Italian alueilla koronaviruksen tartuntariski on suurentunut, mutta myös muilla Italian alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Italiassa viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä.

Paikalla olevia ihmisiä kehotetaan välttämään julkisia kokoontumisia ja tapahtumiakin on peruttu tartuntariskin vuoksi.

Ulkoministeriö seuraa tilannetta suurlähetystön kanssa.

THL määritti koko Italian epidemia-alueeksi

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) määritti tiistaina koko Italian koronavirusepidemia-alueeksi.

Maaliskuun 3. päivään mennessä Italiassa on todettu yhteensä yli 2 000 tapausta, joista suurin osa on todettu Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueilla. Tapaukset on havaittu viimeisen kahden viikon aikana.

Italian lisäksi epidemia-alueiksi on määritelty myös Manner-Kiina, Iran ja Etelä-Korea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut matkailijoille tarkoitetun oppaan, miten matkalla voi suojautua koronavirustartunnalta.

Juttua on päivitetty kello 18.45 tarkemmilla tiedoilla Milanon-lentojen peruuntumisesta sekä THL:n tilannearviosta.