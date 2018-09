Marimekko-pomo yllätti Twitterissä: San Franciscossa sijaitsevassa Airbnb:n pääkonttorissa on Oulu-niminen neuvotteluhuone

Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila twiittasi yllättävän havainnon Yhdysvalloista. Hän nimittäin oli havainnut, että Airbnb:n pääkonttorissa San Franciscossa on Oulu-niminen neuvotteluhuone.

"Se on sisustettu Oulussa sijaitsevan ihan oikean Airbnb-asunnon mukaan", Ihamuotila kirjoitti.

Airbnb on kymmenisen vuotta sitten perustettu yritys, joka välittää internetin kautta majoitusta. Majoituspaikat ovat yksityisten ihmisten tai muiden yksityisten tahojen omistamia huoneita tai asuntoja, joita Airbnb välittää.

Palvelussa on kaikkiaan miljoonia vuokrattavia kohteita. Yhtiön mukaan niitä on jo yli 190 maassa.

