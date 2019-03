Maria Zaharova heittää itsensä likoon Venäjän puolesta – vaikka tanssii kokouksessa kalinkaa

Venäjän ulkoministeriön viestintäjohtaja Maria Zaharova kestää kovan Venäjä-kritiikin, mutta osaa myös kuitata takaisin korkoineen.

Geneve

Naama on syytä pitää peruslukemilla ja kysyä vain faktakysymys, jos pääsee Venäjän ulkoministeriön tiedotusjohtajan Maria Zaharovan tiedotustilaisuuteen. Muuten voi tulla tylytystä.

– Mikäs teitä tässä oikein naurattaa? Oletteko ukrainalainen? Tämä ei ole naurun asia!

Venäjän ulkoministeriön viestintäjohtaja Maria Zaharova on tullut Geneven lehdistöklubille puhumaan aiheesta lehdistönvapaus.

Zaharova teki propagandaiskun, koska Ranskan presidentti Emmanuel Macron syyttää venäläistä uutistoimisto Sputnikia puuttumisesta Ranskan sisäisiin asioihin. Macronin mukaan Venäjä on yksi taustapiru, kun hallitusta vastustavat keltaliivit osoittavat väkivaltaisesti mieltään.

– Nyt venäläistoimittajamme eivät saa osallistumislupia moniin tilaisuuksiin Ranskassa. Sama tilanne on Lontoossa, Ukrainassa, USA:ssa ja Puolassa. Myös Espanja syyttää meitä sotkeutumisesta Katalonia-kiistan yllytykseen. Olemme pyytäneet maita todistamaan syytteensä, muttemme ole saaneet todisteita, Zaharova luettelee.

Geneven lehdistötilaisuudessa vieressäni istuu ukrainalainen kansalaisjärjestön jäsen, jota alkaa hymyilyttää, kun Zaharova valittaa venäläistoimittajien työn estämisestä Ukrainassa. Zaharova bongaa hymyilijän heti noin sadan hengen joukosta ja tivaa kameroiden edessä naureskelijan kansalaisuutta.

Nuori ukrainalaismies kysyy sitten vuosiksi vangittujen ukrainalaistoimittajien kohtalosta. Venäjä on tuominnut Roman Sushenkon vankilaan vakoilusta 12 vuodeksi. Elokuvaohjaaja Oleg Sentsov istuu 20 vuoden tuomiotaan Krimillä terrorismista syytettynä.

Juuri on tullut kuluneeksi viisi vuotta, kun Venäjä sieppasi Krimin kansainvälisten lakien vastaisesti Ukrainalta ja liitti osaksi Venäjää.

Väärä kysymys Suomesta

Uutistoimisto Sputnik ei toimi Suomessa, joten Venäjän johdon propagandaviestejä levittävät meillä yleensä trollit internetin keskusteluissa.

Kun kysyn Zaharovalta, mitä aiheita Venäjä toivoisi nousevan esille Suomen eduskuntavaaleissa, alkaa tämä pyörittää päätään jo kysymykseni aikana. Olen esittämässä väärää kysymystä.

– On ihan teidän suomalaisten oma asia nostaa esiin vaalikampanjassa sellaisia kysymyksiä, jotka ovat teille tärkeät. Vaaleissa etusijalla on kansalaisten etu. Niin myös EU-parlamenttivaaleissa, Zaharova korjaa samalla myös EU:n ulkokomissaaria Federica Mogherinia. Tämä on varoittanut Venäjän sekaantumisyrityksistä toukokuun EU-vaaleissa.

Länsimaisten toimittajien ammattitaidottomuuden täydentää Genevessä vielä uutistoimisto Reutersin toimittaja, joka kysyy, miksei Venäjällä ole tv-ohjelmia, joissa naurettaisiin presidentti Vladimir Putinille. Zaharova vastaa, ettei ymmärrä kysymystä.

Maanantaina Putin allekirjoitti lakeja, joiden mukaan Venäjää tai presidenttiä loukkaava tai valeuutisia levittävä kirjoittaja voidaan tuomita vankeuteen.

Tanssi kokouksessa kalinkaa

Maria Zaharova on johtanut Venäjän ulkopolitiikan tiedottamista vuodesta 2015. Diplomaattiperheeseen syntynyt Zaharova opiskeli toimittajaksi Moskovan yliopistosta, mutta aloitti heti diplomaattiuransa ja nousi ensimmäisenä naisena Venäjän ulkoministeriön puhetorveksi.

43-vuotias heittää itsensä likoon, missä tarvitaan Venäjän puolestapuhujaa tai kasvoja. Kolme vuotta sitten Venäjä-Aasia -kokouksessa hän pisti tanssiksi, kun orkesteri soitti kalinkaa.

Yhdysvallat syytti Genevessä YK:n aseriisuntakonferenssissa Venäjää Euroopan sisäisen turvajärjestelmän romuttamisesta, kylmän sodan aikaisella sekasortoisuuden lietsomisesta ja oman valta-asemansa pönkityksestä.

Zaharovan mukaan on palattu kylmän sodan keskusteluun.

– Länsimaat kampanjoivat Venäjää vastaan. Perustelkaa syytöksenne tai saatte samalla mitalla takaisin!

– Me puhumme Venäjällä kollektiivisesti 'lännestä', jossa ollaan meitä vastaan. Ihan samalla tavoin kuin te länsimaat puhuitte ennen 'idästä'.