Maratuan atollilla korallit ovat yhä kirkkaita – Indonesia tarjoaa harvinaisia sukelluskohteita vaikean matkan takana

Nabucco on sukellusparatiisi neljän välilaskun ja yhden venematkan päässä Helsinki-Vantaalta.

Meressä odottavat kirkkaat ja värikkäät korallit ovat ilo etenkin vedenalaista kuvausta harrastavan sukeltajan silmälle.

Kun lentää 19 tuntia Helsingistä Qatarin pääkaupungin Dohan kautta Indonesian Balille, vaihtaa konetta ja lentää nelisen tuntia Bimaan, vaihtaa taas konetta ja jatkaa vielä pari tuntia Balikpapaan ja vielä kerran välilaskun kautta puolitoista tuntia potkurikoneella Maratuaan, päätyy venesatamaan, josta on enää 40 minuutin pikavenematka Nabuccon sukellusparatiisiin.

Matkanteon vaiva kannattaa, sillä perillä odottaa elämys vailla vertaa.

264 miljoonan asukkaan Indonesia tarjoaa kymmenine tuhansine saarineen ja puhtaine vesineen lukuisia tunnettuja sukelluskohteita. Laaja saaristo kätkee kuitenkin sisäänsä myös paikkoja, joissa vasta harvat länsimaiset matkaajat ovat käyneet.

Yksi näistä on Maratuan atollilla Borneon ja Sulawesin välissä.

Sain jokin aikaa sitten mahdollisuuden olla mukana matkalla, jossa suomalainen sukellusmatkoihin erikoistunut matkatoimisto kartoitti uusia sukelluskohteita tulevalle talvikaudelle. Pian kävi selväksi, että kaikki vierailemamme kohteet Maratuan atollin ympäristössä ylittivät odotuksemme.

Värinsä säilyttäneet korallit, kilpikonnat sekä 1 500 eri kalalajia tarjosivat jotain sellaista, mitä emme koskaan aikaisemmin olleet kokeneet.

Trooppista luontoa ympäröivät turkoosinsiniset laguunit ja kirkkaat vedet. Kaiken yllä leijuu rauha ja hiljaisuus.

Rauhallinen ranta ja upea meri ovat Nabuccon valtteja. Saari sijaitsee Maratuan atollilla Indonesiassa Borneon ja Sulawesin välissä.

Nabuccon sukelluskeskusta isännöi saksalainen pariskunta, Kathrin Heussner ja Tarkan Sever. He kertovat saksalaisten sukeltajien määrän vähentyneen viime aikoina Balin tulivuoren purkautumisuhan takia.

Toukokuussa saarella asui vain muutama sukeltaja, joten palvelu oli hyvin henkilökohtaista.

Keskuksessa omasta bungalowista pääsee snorklaamaan suoraan rannalle ja mereen, joskin laskuvesi aamuisin pidensi matkaa melkoisesti. Sukelluskohteet sijaitsevat aivan saaren tuntumassa.

Muutaman minuutin venematkan päässä on maailmanluokan sukelluskohde Big Fish Country, jossa voi nähdä muun muassa barracudaparvia, riuttahaita, kotkarauskuja ja runsaasti merikilpikonnia.

Suurin osa Nabuccon sukellusoppaista on kotoisin läheisiltä saarilta. Niinpä he tuntevat jokaisen sukelluskohteen.

Neljän päivän vierailun aikana pääsemme sukeltamaan kolme kertaa päivässä. Sukellusten jälkeen on rentouttavaa ihailla auringonlaskua oman bungalowin terassilta.

Vaikka saari on pieni, bungalowit ovat tilavia ja hyvin varusteltuja. Sukelluskeskuksen vieressä sijaitseva ravintola tarjoaa herkullisia kala-aterioita, eikä ruuhkia ole.

Päiväretken päässä Nabuccosta löytyi erityisen mielenkiintoinen sukelluskohde, keskellä Kakaban-saarta sijaitseva meduusa­järvi. Se on varsinainen luonnonharvinaisuus.

Kakaban-saaren järvessä elävä harmiton meduusa ei polta ihoa kuten tavalliset meduusat.

Järven meduusat ovat harmittomia, eivätkä polta ihoa kuten monet lajitoverinsa merissä. Tiettävästi niitä on Nabuccon lisäksi ainoastaan Tyynellämerellä sijaitsevalla Palaulla.

Meduusajärvessä voi snorklata vapaasti, mutta laitesukellus on kielletty ympäristönsuojelusyistä.

Nabuccolta kannattaa jatkaa myös parin tunnin venematkan päähän Nunukan-saarelle.

Saaren sukelluskeskusta ylläpitää sveitsiläinen pariskunta Susanne Loos ja Beat Waefler.

– Saarella tapahtui muutama vuosi sitten oikosulusta alkanut tuhoisa tulipalo. Sen jälkeen kaikki kompressorit ja muut tekniset laitteet on uusittu, Waefler kertoo.

Pienen saaren edustalla on noin neljän kilometrin mittainen koralliriutta. Korallien väriloisto hivelee silmää, haalistumisesta ei ole tietoakaan.

Näemme kirkkaassa vedessä muun muassa riuttahaita ja merikilpikonnia. Bongattavaa riittää kokeneellekin sukeltajalle.

Nunukanilla on myös erinomainen indonesialaisiin ruokiin erikoistunut ravintola. Koska kyseessä on muslimivaltio, alkoholin tarjonta on rajoitettua. Ravintoloista voi kuitenkin ostaa myös alkoholijuomia.

Haluamme kokeilla sukeltamista myös virrattomammissa olosuhteissa. Niinpä suuntaamme kokeneiden oppaiden johdolla kohteeseen nimeltään Bakungan.

Jyrkät vedenalaiset kanjonit tekevät maisemasta uskomattoman.

Makrolinssillä valokuvaavalle meri tarjoaa täällä loistavat mahdollisuudet nähdä pygmi-merihevosia ja monia muita mielenkiintoisia pieneläviä. Väriään vaihtavan seepian kuvaaminen on oivallinen haaste kuvaajalle kuin kuvaajalle.

Matka näille saarille ei jätä kylmäksi. Vehreät saaret, joilla ani harva suomalainen on käynyt, ovat joka euron arvoisia.