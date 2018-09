Mangkhutin uhriluku kasvaa edelleen, liki 50 ihmistä kuollut – Kiinan rannikolla suljettu satamia, öljyjalostamoita ja teollisuuslaitoksia

Kiina on määrännyt 6 000 alusta palaamaan maihin ja evakuoinut tuhansia öljynporauslauttojen työntekijöitä mereltä.

Filippiineillä hirmumyrsky Mangkhutin vaatimien uhrien määrä on noussut 49:ään, kertovat viranomaiset. Valtaosa uhreista on kuollut maanvyörymissä.

Myrskyn kerrotaan tuhonneen muun muassa toista sataa koulua Cagayan maakunnassa, missä tuhot ovat laajimpia. Avustustyöntekijät eivät ole vieläkään päässet kaikille tuhoalueille.

Myrsky eteni Filippiineiltä Hongkongiin, mistä se jatkaa edelleen kohti Etelä-Kiinaa.

Pääosa hirmumyrskyn uhreista on kuollut maanvyöryissä vuoristoisella alueella. 20 uhreista kuoli Cordilleran alueella Luzonin pääsaarella ja neljä läheisellä Nueva Vizcayan alueella.

Yksi jäi kaatuvan puun alle Ilocos Surin alueella.

Ainakin 13 ihmistä on lisäksi kadoksissa. Osa ihmisistä kuoli maanvyöryissä sen jälkeen, kun he lähtivät palamaan koteihinsa myrskyn jälkeen.

Hirmumyrsky on vaikuttanut noin 5,7 miljoonaan ihmiseen.

Korkeimman viidennen asteen taifuuniksi luokiteltu Mangkhut on sunnuntaina etenemässä kohti Hong Kongia, Kiinan eteläistä Guangdongin provinssia ja Macaota. Sääennustusten mukaan Manghut on lähinnä Helmi-joen suistoa sunnuntaina puolenpäivän aikaan.

Lentokentät suljettu

Hong Kongissa taifuunivaroitus on nostettu korkeimmaksi kymmenen varoitukseksi. Voimakkaat tuulet ovat iskeneet pilvenpiirtäjien ikkunoihin. Alavilta alueilta ihmisiä on evakuoitu.

Hong Kongin kansainvälisellä lentokentällä pääosa lennoista on peruttu, mikä vaikuttaa tuhansien matkustajien matkasuunnitelmiin. Samoin Kiinan Shenzhenin ja Guanzhoun lentokentät on suljettu maanantaiaamu kahdeksaan saakka.

Yli 400 lentoa on peruttu myös Hainanin saaressa.

Macaon kasinot kiinni

Viime vuonna Macaossa riehuneessa Hato-taifuunissa kuoli yhdeksän ihmistä. Silloin viranomaisia arvosteltiin, että he eivät olleet riittävästi varustautuneet taifuuniin. Nyt ennakointia on tehty ja kasinoistaan tunnetun Macaon kasinoita suljettiin myöhään lauantai-iltana. Kiinan armeija on valmiustilassa avustamaan.

Kiina on antanut määräyksen noin 6000 alukselle, että ne palaavat mereltä maihin. Myös tuhansia öljynporauslauttojen työntekijöitä on evakuoitu mereltä.

Sääennusteiden mukaan taifuuni iskee illalla Zhuhain ja Wuchuanin kaupunkien välimaastoon Guangdongin provinssissa. Guangdongin satamia, öljyjalostamoita ja teollisuuslaitoksia on jo suljettu. Alueella pelätään myrskyn aiheuttavan vahinkoa myös alueen sokerituotannolle. Guangdongissa tuotetaan kymmenesosa koko Kiinan sokerista.

Maanantaiaamuna taifuunin ja sen tuomien sateiden ennustetaan etenevän Guangxin alueelle. Tiistaina taifuuni laantuu trooppikseksi myrskyksi ja saavuttaa Yunnanin lounaisosan.