Mangkhut on kastellut Hongkongin perin pohjin - "Toivottavasti sade pian laantuu, jotta pyyhkeet eivät lopu kesken"

Hirmumyrsky Mangkhut riepottelee Hongkongia. Myrsky on katkonut puita ja rikkonut ikkunoita. Viranomaiset ovat antaneet korkeimman mahdollisen myrskyvaroituksen ja varoittaneet, että vesi voi paikoitellen nousta jopa neljä metriä normaalia korkeammalle.

Suomen pääkonsuli Johanna Karanko kertoi STT:lle nähneensä ikkunasta, miten tavarat lensivät ilmassa.

- Toivottavasti sade pian laantuu, jotta pyyhkeet eivät lopu kesken. Asumme korkeassa kerrostalossa mäen päällä, ja ikkunoista kun katsoo, niin aina välillä näkyy, miten myrskyn irti repimää tavaraa lentää ilmassa. Täytyy toivoa, ettei sitä osu ikkunoihin, Karanko kertoi STT:lle.

Karangon mukaan varsinkin Hongkongin pohjoisosissa on varoitettu maanvyöryistä ja tulvista. Myrskyn voimaan ja tuhoihin Karanko on tutustunut pääosin sosiaalisen median välityksellä, sillä televisiosignaalia ei myrskyn keskellä ole.

- Ikkunoita näkyy menneen laajalti rikki, ja ainakin yksi nostokurki on kaatunut, Karanko tietää.

Mangkhutin myrskykeskus on jo ohittanut Hongkongin, mutta veden ennakoidaan nousevan aina iltaviiteen saakka paikallista aikaa. Hongkongista myrsky jatkaa Etelä-Kiinaan ja sieltä edelleen myöhemmin viikolla Vietnamiin.

- Hongkongin saarien kalastajakylissä myrskyn tuhot voivat olla pahoja, koska siellä asutaan paljon paalujen varaan rakennetuissa taloissa. Monet eivät ehkä ole halunneet jättää omaisuuttaan ja lähteä myrskyevakkoon, Karanko sanoo.

Karangon mukaan Hongkongissa asuu pysyvästi kolmisensataa suomalaista.

Filippiineillä myrsky tappoi ainakin 25 ihmistä

Hongkongissa satoja ihmisiä on evakuoitu myrskysuojiin. Useat asukkaat kertoivat tuulen olevan niin kova, että pilvenpiirtäjien huojunta tuntuu selvästi sisällä asunnoissa.

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään sisällä. Lähes kaikki lennot kaupungista tai kaupunkiin on peruttu.

Kaikkia myrsky ei pelottanut.

- Kävin lenkillä tänä aamuna. Rakastan raitista ilmaa, eikä kaduilla ole ihmisiä tai autoja. Normaaleina päivinä tällaista ei näe, sanoi Tin Haun kaupunginosassa asuva Hao Chen, 28.

Myös kasinoistaan tunnettu Macao varautui myrskyyn sulkemalla katuja ja suojaamalla rakennuksia hiekkasäkein. Osa Macaon kaduista oli jo veden vallassa, kun myrskyvuoksi nosti niille vesimassoja.

Myrsky tuli Hongkongiin Filippiineitä, missä se tappoi ainakin 25 ihmistä ja sai aikaan mittavaa aineellista tuhoa. Kuolonuhrien määrä voi yhä nousta, sillä vahinkojen arviointi on kesken ja viestintäyhteydet ovat myrskyn jäljiltä monin paikoin poikki.

Florencen sateet jatkuvat Carolinassa

Yhdysvalloissa Florence-myrskyn odotetaan nostavan lähipäivinä edelleen pahoja tulvia. Uutiskanava CNN:n mukaan viranomaiset varoittavat, että tähänastiset tulvat ovat vasta alkua.

Lauantain aikana Florence heikkeni trooppiseksi myrskyksi edetessään Carolinan rannikolta sisämaahan. CNN:n mukaan myrsky on vaatinut ainakin yksitoista kuolonuhria.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus arvioi, että myrskyn loppuun mennessä osissa Pohjois-Carolinaa on satanut jopa yli 1 000 milliäeli yli metrin verran vettä. Monin paikoin vettä tulee ennusteiden mukaan lähes 400 milliä.

Pohjois-Carolinaa kohti pohjoisesta saapuvia autoilijoita on kehotettu kiertämään koko osavaltio, jottei ihmisiä jäisi alueelle jumiin. Etelä- ja Pohjois-Carolinassa lähes 800 000 asiakasta on ilman sähköä. Pelastusviranomaiset ovat hakeneet turvaan ihmisiä, jotka ovat jääneet koteihinsa tulvaveden saartamiksi. Tulvasuojiin on paennut liki 21 000 ihmistä.

Osa asukkaista yritti palata lauantaina takaisin koteihinsa, tarkoituksenaan raivata teille kaatuneita puita omatoimisesti moottorisahalla. Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper varoitti, että kaikki osavaltion tiet ovat vaarassa joutua tulvavesien alle.

