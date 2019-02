Magneettinen pohjoisnapa kiihdyttää vauhtiaan kohti Siperiaa

Nyt pitää sähköautot ottaa välittömästi ainoiksi kulkineiksi ja polttomoottoriautot sulatetaan raudaksi🚗 Muutos tulee aloittaa Suomesta koska koko maailma seuraa maatamme jatkuvasti ja Suomi on tunetusti turvallinen paikka koska tänne tulee ja on tullut ihmisiä hakemaan turvapaikkaa 👨‍👩‍👧‍👦 Suomi on turvasatama kaikille kansoille. Kaikki joukolla mukaan magneettisen pohjoisnavan takaisinsiirtotalkoisiin niin maailma pelastuu. Missä luuraa Juha Sipilä joka olisi tolkun ihminen vetämään ne talkoot🗣 Seuraavista vaaleista tulee napojen siirtymisvaalit ja ne voittaa se puolue, joka pystyy estämään napojen siirtymisen ja asioiden menemisen päälaelleen. Emmehän me voi jättää tälläistä maapalloa lapsillemme, emmehän?😉