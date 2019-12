Madridin ilmastokokous pureutuu ilmastohätätilaan, joka on julistettu eri puolille maapalloa

4,5 miljardia vuotta vanha ilmasto on tuhoutumassa sadan vuoden aikana muutaman asteen takia.

Maapallolla ei ole yhtä keskilämpötilaa. Sellaista ei pysty mittaamaan. On vain jatkuvasti vaihtuvia lämpötiloja triljoonassa eri pisteessä. Vaihteluväli on +60 ja -60 astetta. Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta on valittu noin kuusi tuhatta mittauspistettä, joiden oletetaan edustavan maapallon keskilämpötilaa, vaikka niiden alue edustaa pallosta vain alle 15%.