Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?

Eu on osoittanut, että mitään oikeaa yhtenäisyyttä ei ole vaan tiukan paikan tullen jokainen maa katsoo vain omaa etuaan. Amerikkalaisilla taas luottamus omiin hallintoelimiinsä taitaa olla huono eikä Trumpin uudelleenvalinta ole mahdottomuus, koska lopullinen äänestyspäätös tehdään sen mukaan miltä asiat näyttävät eikä sen, mitä ne oikeasti ovat ja aikaakin on vielä. Trump on arvaamaton ja tilanteen niin vaatiessa voi heittää vaikka pyyhkeen kehään, sillä hänelle ei puolue ole kuin työkalu omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Globalisaation hidastumisesta sen sijaan maksan mielelläni jos sen seurauksena on kotimaisuusasteen nouseminen, rikollisten liikkumisen vaikeutuminen, turhan krääsän väheneminen, luonnon tilan parantuminen ja ihmiskauppaan verrattavan alipalkkauksen vaikeutuminen.