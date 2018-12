Maanjäristys iski Sisilian saarelle Italiassa – Ihmiset pakenivat kodeistaan aamuyöllä autoihin

EMSCn mukaan rinteellä ja USGSn mukaan merellä lähellä rantaa. Hyvin luultavasti liittyy tulivuoren purkauksen johdosta tapahtuneeseen siirroksen liikahtamiseen maansisäisten jännitysten korjautuessa. Huonolla tuurilla järistys enteilee uutta purkausta.

Järistys voisi kaakkoisesta sijainnista päätellen pahimmillaan enteillä vuoden 1381 purkausaukon aktivoitumista. Se olisi huono juttu koska asutusta (mm. 300 000 asukkaan Catanian kaupunki) on suoraan vaarassa. Tuon purkauksen laavavirrat valuivat mereen nykyisen Catanian kaupungin pohjoisosien läpi. Myös vuoden 1669 purkausaukko on lähellä järistysepisentteriä. 1669 purkauksen laavavirrat valuivat puolestaan nykyisen Catanian kaupungin eteläosien läpi. Puhumattakaan että molemmat mainitut vanhemmat purkaukset tapahtuivat alueella jossa on kohtalaisen runsaasti asutusta muutenkin.

Toivotaan että vain siirrokset nytkähtivät eikä kyse ollut magman ylöspäin työntymiseen liittyvästä järistyksestä.