Maailmanloppu pysyy kahden minuutin päässä – Tuomiopäivän kelloa ei siirretty

Voi ei kiunka höppänä "tutkijaryhmä". Siinä vain ruuvatkoon kelloaan ja tuohan sopii hyvin sille porukalle joka hakee uutiset valtamediasta eikä paremmasta tiedä. Nimittäin kun valtamediaa kuuntelee, niin kyllä se paria minuuttia vaille maailmanloppu on.

Todellisuudessa juuri nyt on vähiten sotaa ja konfliktia kuin kertaakaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Kyllä, juuri nyt 2019. Trumpin vaalivoiton jälkeen ei ole syttynyt ensimmäistäkään uutta sotaa tai edes mainittavaa konfiktia. Oikeastaan aivan täysin päinvastoin. Kaikki odottivat, että syttyy ydinsota Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välille. No miten kävikään kun Trump istuikin samaan pöytää Kim Jong Unin kanssa ja miehet löivät kättä päälle ja sen jälkeen ei ole Korean niemimaalla ollut yhtään ydinkoetta tai edes ohjuksen laukaisua - ei sitten ensimmäistäkään.

Kaikki myös luulivat, että tulee ydinsota Venäjän ja Yhdyvaltojen välille. No miten kävi? Trump kertoi haluavansa normalisoida suhteet Venäjään ja lopettaa tuon jatkuvan miekkojen kalistelun ja uhoamisen. Helsingissä nähtiin kun Trump ja Putin löivät kättä päälle ja sotaa ei ole tulossa sinnekään. Mites Syyria ja Afganistan? No Trump ilmoitti että vetää joukot pois Syyriasta ja puolittaa joukot Afganistanissa. Kaiken huipuksi Syyriassa on juuri nyt rauhallisempaa kuin viiteen vuoteen. Mites Jemen? No rauhallisempaan suuntaan sielläkin kun Iran joutui vetämään pois puolisotilaalliset joukkonsa kun rahat loppuivat, koska Trump terminoi sen järkyttävän Iran-sopimuksen minkä ansiosta heille virtasi lännestä rahaa ja Iran pystyi rahoittamaan lukuisia taistelujoukkoja lukuisilla rintamilla. Koko Lähi-itä on rauhoittumaan päin.

Joko huomaat kuinka huuhaa-porukka nuo kellojen vääntäjät ovat? Melkein voisin heittää, että vääntäjiltä löytyy globalistien EU ja YK symbolit rintataskusta, vaan ei valheet enää tehoa, sillä olemme jo nähneet tämän epätoivoisen negatiivisuuden levittämisen, että ei johda enää mihinkään. Globalisteille nauraa Harjulan hevosetkin.