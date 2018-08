Maailman halvin bensiini on Venezuelassa pian hallinnolle uskollisten kansalaisten yksinoikeus

Juuri näin. Sosialismi on ideologia jota ei koskaan voida toteuttaa kansalle vapaaehtoisesti, koska ihmiset eivät todellisuudessa halua sosialismia. Usein kansaa höynäytetään lupaamalla kaikki ilmaiseksi alkaen koulusta terveydenhuoltoon ja kansa sitten saattaa jopa sosialismin äänestää. Totuus kuitenkin alkaa valkenemaan myöhemmin tulevina vuosina kun kansalle selviää, että sosialismi todellakin tarkoittaa sitä, että kaikille on tasan sama yksi hallinnon virallinen malli. Juu koulut ovat ilmaisia, mutta siellä tulee päivästä toiseen vain hallinnon hyväksymää opetusmateriaalia jota kansanomaisesti kutsutaan aivopesuksi. Ja on toki terveydenhuolto ilmaista jos jaksaa istua loputtoman pitkissä jonoissa ja sairaaloiden laatu on täyttä roskaa kun ketään ei oikeasti kiinnosta.

Sosialismin todellinen luonne selviää vasta sitten kun kansa toteaa, että "ei hyvän tähden me tämmöistä haluttu" ja alkaa vaatia hallinnon vaihtoa. Silloin sosialistit ilmoittavat, että hallinnon vaihto ei tule kysymykseenkään ja tehostaakseen viestiä hallinto komentaa armeijan ja poliisin kaduille ja veren vuodatus alkaa. Ja jos nousit hallintoa vastaan, niin sinulle ei anneta "uskollisuukorttia" ja eipä tarvitse bensiiniä enää tankata ja tuskin tulee kaupasta ruokaakaan.

Kukaan ei pysty sanomaan koko historiasta ensimmäistäkään sosialistista systeemiä joka ei olisi noudattanut yllä olevaa kaavaa. Sosialismi päättyy aina hirvittävään verenvuodatukseen tai jopa kansamurhaan kuten nähtiin 30- ja 40-luvuilla kommunistisessa Neuvostoliitossa ja kansallissosialistisessa Saksassa.