"Maailma menetti yhden jättiläisistään" - YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan on kuollut

Annan oli hieno mies ja toivotankin hänelle upeaa matkaa rajan tuolle puolen minne ikinä sitten matka siellä jatkuukaan.

Näistä Annanin edustamista globalistien laitoksista en aivan yhtä hienosti suostu lausumaan, sillä osa jo varmaan on huomannut, että niin YK kuin EU ja kaiken maailman muut globalistien riistosysteemit WTO, TPP, NWO, WWF ovat painumassa likakaivoon sellaisella vauhdilla, että kohta niistä ei näy enää mitään. Ja mitä tuleekaan näiden tilalle? No ei sitten niin yhtään mitään ja se tarkoittaa ihmiskunnan vapautumista. Kenenkään meidän elinaikana ihmiskunta ei ole kertaakaan ollut aidosti vapaa ja aina on ollut vähintään joku keskuspankki kuristamassa ja kiristämässä kansakuntia. Vain muutaman vuoden päästä tämä globalistien järjestämä painajainen on ohi ja kukaan ei pysty tällä hetkellä edes kuvittelemaan sitä ihanuutta mikä meitä odottaa. Vai se tiedetään juuri nyt, että Trump tiimeineen meille tämän mitä fantastisimman tulevaisuuden tarjoaa.