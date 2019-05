Lyonissa kirjepommi haavoittanut useita ihmisiä – kukaan ei ole kuollut

Ranskan itäpuolella sijaitsevassa Lyonin kaupungissa on räjähtänyt pieni pommi, joka on alustavien tietojen mukaan haavoittanut 8-10 ihmistä. Ainakin yksi loukkaantuneista on pieni lapsi.

Pommi räjähti Lyonin keskustassa kävelykadulla noin kello 17.30. Räjähteen on arveltu olevan kirjepommi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kuvaillut räjähdystä hyökkäykseksi, jossa ei ole kuitenkaan kuollut ketään.

Ranskalaisen Le Figaro -lehden mukaan kirjepommi olisi ollut täytetty nauloilla ja ruuveilla. Silminnäkijöiden mukaan pommin jätti mies, joka liikkui paikalla mopedilla vain muutamaa minuuttia ennen räjähdystä.

Lyonissa asuu yli 500 000 ihmistä ja sen metropolialueella ihmisiä on noin 1,7 miljoonaa.