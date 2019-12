Harmittavatko sinua kello viiden autojonot? Menetätkö ruuhkassa hermosi? Kokeile matkustaa taksilla Kenian pääkaupungissa, niin pinnaasi testataan kunnolla.

Istun 30-asteisessa taksissa Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Trikoopaitani on liimautunut selkääni kiinni. Edessä oleva autoletka on pysähtynyt paikoilleen, ja Googlen karttapalvelu kertoo, että olemme vasta matkan puolivälissä. Edessä on vielä yli tunnin matka.