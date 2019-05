Luontoraportti paljasti: Ihmisen toimet ovat syöksemässä miljoona lajia sukupuuttoon

Täällä skeptikot muistuttavat että lajeja on vuosituhansien kuluessa kuollut lukematon määrä sukupuuttoon. Pitää paikkansa. Maapallolla on ollut 5 sukupuuttoaaltoa, jolloin valtaosa lajeista on kuollut. Tällähetkellä käynnissä on kuudes.

Perusongelmana on toki se että maapallolla on kertakaikkiaan ihan liikaa ihmisiä, mutta populaation pienentämiseen ei ole oikein järjellisiä keinoja. Ihmisen kannalta ongelmallista tässä on se, että iso osa lajeista on meille välttämättömiä mm. ruuantuotannon takia. Eli meitä on kertakaikkiaan ihan liikaa ja koska ruuantuotanto tulee tyrehtymään tulee myös ihmiskuntakin valtaosin häviämään.

SK:n mukaan tämä tapahtuu vuonna 2040. Hawkinsin mukaan 2100. No oli miten oli niin toivoa ei todellakaan ole.