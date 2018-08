Luonnonmullistusten kurittamalla Havaijilla varaudutaan jälleen uuteen katastrofiin – nyt saaria lähestyy tuhoisa hirmumyrsky nimeltä Lane

Havaijilla on tänä vuonna kärvistelty tulivuorenpurkausten ja maanjäristysten lomassa ja selvitty mittavista tulvista.

Havaiji on saanut osakseen useita luonnonmullistuksia tänä vuonna. Keväällä Kauai-saarella koettiin äärimmäisiä tulvia, sitten tulivuorenpurkaukset ja maanjäristykset järisyttivät Havaijin suurinta saarta.

Nyt saarien asukkaat varautuvat myrskytuuliin, massiivisiin aaltoihin ja sateeseen saariryhmää lähestyvän hirmumyrsky Lanen myötä, kertoo The Guardian.

Paikallisen sääviraston NOAA:n mukaan asukkaiden tulee varautua myös syöksyaaltoihin rannikkoalueilla ja olla valppaana muta- ja maanvyöryjen, hirmumyrskyn edellä liikkuvaan ukkosrintamaan ja äkillisien tulvien takia.

Hirmumyrsky Lanen keskus siirtyy "hyvin lähelle tai Havaijin pääsaarten päälle" torstaina ja perjantaina, kansallinen sääpalvelu sanoi keskiviikkoyönä paikallista aikaa NPR:n mukaan.

Honolulun kansallinen sääpalvelu ilmoitti keskiviikkona, että Havaijin suurimmalle saarelle on satanut 12 tunnin aikana noin 20 senttimetriä vettä.

Lane-hirmumyrskyn ei odoteta laantuvan kun se lähestyy saaria, sääpalvelu sanoi. Kovan luokan tuulia voidaan mitata noin 60 kilometrin säteellä myrskyn keskuksesta ja trooppisia myrskytuulia noin 225 etäisyydellä.

Kuukausien piina

Havaijin suurimman saaren Kilauea-tulivuoren purkaus alkoi huhtikuussa ja se on kestänyt kuukausia. Purkaus on tuhonnut noin 700 kotia ja jätti tuhansia kodittomiksi, kertoo The Guardian.

Saaren itäosien asukkaat ovat paenneet laavavirtoja toukokuusta. Kuluneen parin viikon aikana laavavirrat ovat alkaneet jähmetä ja purkaukset, jotka ovat joskus tuoneet saarelle satoja maanjäristyksiä päivässä, ovat rauhoittuneet.

Nyt saaren asukkaita on varoitettu hirmumyrsky Lanesta.

Myrskyn voimakkuutta mitataan usein viisiportaisella Saffir-Simpsonin asteikolla.

Hirmumyrsky Lanen voimakkus on vaihdellut asteikon kahden korkeimman tason välillä. Keskiviikkona Lanen tuulet ovat yltäneet jopa 250 kilometriin tunnissa.

Yhdysvaltojen avaruusjärjestön Nasan kuvassa näkyy hirmumysky Lane avaruudesta käsin. Avaruusasema ISS:llä 22. elokuuta napatussa kuvassa Lane on Tyynellämerellä lähellä Havaijia. KUVA: NASA / HANDOUT

Kauailla pelätään uutta katastrofia

Havaijin asukkaat jonottivat keskiviikkona rautatavaraliikkeisiin, bensa-asemille ja ruokakauppoihin.

Hätä oli kouriintuntuvinta Kauai-saarella, jonne neljä kuukautta sitten iskeneet rankkasateet laukaisivat laajoja tulvia, tuhosivat koteja ja rikkoivat teitä.

– Se tulva vain pyyhkäisi ihmisiä tieltään. Satoi 127 senttimetriä 24 tunnissa, sanoi Hanalein asukas Charlie Cowden, joka omistaa useita surffausliikkeitä alueella.

Hirmumyskyt ovat yleisiä Tyynellämerellä, mutta ne osuvat harvoin suoraan Havaijille.

Havaijilla on muisteltu tuhoisaa hirmumyrskyä nimeltä Iniki. Nelosasteikon hirmumyrsky otti maatuntumaa Kauai-saarelle syyskuussa vuonna 1992. Myrskyssä kuoli kuusi ihmistä ja yli 14 000 rakennusta tuhoutui.

Havaijin kuvernööri David Ige suositteli keskiviikkona paikallisille perheille kahden viikon varmuusvarastoa ruoan ja veden osalta.