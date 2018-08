Lontoosta paljastuu joka toinen päivä uusi kannabisfarmi – viljelmiä hoitavat ihmiskaupan uhreiksi joutuneet lapset

Kannabis lailliseksi. Loppuu asian tiimoilta orjakauppa ja rikollisuus. Valtiot saa verotuloja.

Kannabis on porttihuume siten että diileri tarjoaa oston jälkeen kovaa kamaa. Ostaja sanoo: Ei kiitos nyt...

Kymmenen kerran jälkeen diileri kysyy: "otatko nyt Siltsua tai muuta " ? No, perhana OK. Portti on auki.

Siinä on se porttiteoria teille. Koviin ei kosketa jos miedot ovat ok.