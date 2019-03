Lontoon hiv-potilaasta tuli maailman toinen aidsista parantunut ihminen

Potilaalle tehtiin luuydinsiirto ihmiseltä, joka on immuuni hiv-infektioille.

Britanniassa asuvasta hiv-potilaasta on tullut toinen tunnettu tapaus, jossa aikuinen on parantunut aids-viruksesta sen jälkeen kun hän sai luuydinsiirron hiv-resistentiltä luovuttajalta, kertovat lääkärit.

Mies sai luuytimen kantasoluja liki kolme vuotta sitten luovuttajalta, jolla on harvinainen hiv-infektiolle vastustuskykyinen mutaatio. Mies luopui puolitoista vuotta sitten antiretroviraalisesta lääkityksestä.

Erittäin herkät testit eivät näytä jälkeäkään miehen aiemmasta hiv-infektiosta.

– Ei löydy virusta, jota voisimme mitata. Emme löydä mitään, sanoi Ravindra Gupta, professori ja hiv-biologi, joka johti potilasta hoitanutta lääkäriryhmää.

Lääkäreiden mukaan tapaus on todiste siitä, että aids voidaan parantaa jonakin päivänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parantava lääke hiviin olisi löydetty.

Mies on "käytännössä parantunut"

Gupta kuvasi miestä "käytännössä parantuneeksi" ja "remissiossa olevaksi". Hän kuitenkin varoitti:

– On liian aikaista sanoa, että hän on parantunut.

Miestä kutsutaan "Lontoon potilaaksi" erotuksena "Berliinin potilaalle", joka on amerikkalainen Timothy Brown, jota hoidettiin Berliinissä. Brown kävi läpi samanlaisen hoidon vuonna 2007 ja myös hän parani hivistä.

Brown on sittemmin muuttanut Yhdysvaltoihin ja hiv-asiantuntijoiden mukaan hän on yhä vapaa hivistä.

"Ainoa mahdollisuus selvitä hengissä"

Maailmassa on nykyisin noin 37 miljoonaa ihmistä, joilla on hiv-infektio. Aids-pandemia on surmannut noin 35 miljoonaa ihmistä sen jälkeen kun se alkoi 1980-luvulla. Monimutkaisen viruksen tieteellinen tutkimus on johtanut siihen, että on pystytty kehittämään lääkkeitä, jotka pitävät taudin kurissa useimmilla potilailla.

Cambridgen yliopistossa nyt oleva Gupta hoiti Lontoon potilasta ollessaan University College Londonissa. Mies oli saanut hiv-viruksen vuonna 2003 ja vuonna 2012 hänellä todettiin myös verisyöpä, joka tunnetaan Hodginin lymfoomana.

Vuonna 2016 hän oli niin sairas, että lääkärit päättivät kokeilla häneen luuydinsiirtoa.

– Tämä oli hänen ainoa mahdollisuutensa selvitä hengissä, Gupta kertoi Reutersille.