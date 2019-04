Libyan taistelut saapuivat pääkaupungin liepeille – yli 200 kuollut armeijan komentajan johtamassa kapinassa

Uusi konflikti voi uhata öljytoimituksia, kiihdyttää pakolaisten kulkua Välimeren yli ja tarjota pelikentän kaaoksesta hyötyville islamisteille.

Taistelu Libyan hallinnasta on saapunut pääkaupunki Tripolin esikaupunkialueille, jonne osui kranaatinheitintulta torstaiyönä.

Reutersin mukaan asukkaat syyttävät tulituksesta Libyan armeijaa, jonka komentaja Khalifa Haftar nousi kapinaan pääministeri Fayez al-Serrajia vastaan 4. huhtikuuta. Armeija on kiistänyt tulittavansa asuinkohteita.

Ainakin 205 ihmistä, joista 18 on siviilejä, on kuollut taisteluissa, Maailman terveysjärjestö WHO arvioi torstaina. Haavoittuneita on yli 900.

BBC:n mukaan Haftar on vannonut palauttavansa järjestyksen levottomaan Libyaan sekä taistelevansa rikollisia ja terroristeja vastaan. Maa on ollut sekasortoisessa tilassa vuodesta 2011 alkaen, jolloin diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin vallasta.

Tavoitteena vakaus, pelkona uusi sekasorto

Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Saudi-Arabia tukevat Haftaria, jonka toivotaan vakauttavan maa ja kykenevän taistelemaan islamistiterroristeja vastaan.

Pääministeri al-Serraj on pettynyt siihen, ettei ole saanut kansainväliseltä yhteisöltä aiemmin nauttimaansa tukea. YK:n turvallisuusneuvostossa Yhdysvallat ja Venäjä kieltäytyivät tukemasta tulitaukoa.

BBC:lle antamassaan haastattelussa al-Serraj varoittaa, että sekasorto voi hyödyttää islamisteja ja johtaa esimerkiksi Syyriassa kukistetun ISISin uuteen nousuun.