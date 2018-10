Leslie lähestyy Portugalia - kalastajat ja surffarit komennettu takaisin maihin

Portugalissa ja Espanjassa odotetaan Leslie-myrskyn rantautumista. Sen odotetaan iskevän Portugalin rannikolle yön aikana.

Esimerkiksi pääkaupunki Lissabonin eteläpuolella olevilla rannoilla merenkäynti on kovaa, ja surffaajia ja kalastajia on kehotettu palaamaan maihin. Rannikkoalueilla asuvia on neuvottu pysymään sisätiloissa. Myrskyn tuulten ennustetaan kohoavan noin 33 metriin sekunnissa. Viranomaiset julistivat osaan maata korkeimman luokan hätätilan.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus ei enää luokittele Leslietä hurrikaaniksi.