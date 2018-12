Lehti: Pääministeri May yrittää vielä kerran vedota parempien Brexit-ehtojen puolesta – varoittaa itse "tuntemattomista vesistä"

Britannian parlamentin on määrä tiistaina äänestää Theresa Mayn johdolla neuvotellusta Brexit-sopimuksesta. The Sunday Times -lehden mukaan May aikoo vielä matkustaa Brysseliin parempien brexit-ehtojen saamiseksi.

Britannian pääministeri Theresa Mayn johdolla neuvoteltu Britannian ja Euroopan unionin välinen erosopimusluonnos on vastatuulessa Mayn kotimaassa.

The Sunday Times -lehti kirjoittaa sunnuntaina, että May kaavaileekin matkustavansa Brysseliin vaatiakseen entistä parempia ehtoja Britannian EU-erolle.

Euroopan unionin valtioiden päämiehet ovat jo marraskuun lopussa alustavasti hyväksyneet brexit-sopimusluonnoksen, samoin Mayn hallitus.

Sopimusluonnos on kuitenkin saanut Mayn hallituksen rivit natisemaan, ja jo ennen luonnoksen hyväksymistä hallituksen brexit-ministeri erosi tehtävästään.

Brittiparlamentin on määrä äänestää alkavan viikon tiistaina brexit-sopimuksesta, ja äänestyksestä on ennustettu vaikeaa. Tukala äänestystilanne on The Sunday Timesin lähteiden mukaan pakottamassa Maytä vielä yrittämään muuttaa sopimusehtoja. Asiasta on määrä ilmoittaa tänään sunnuntaina.

Vaakalaudalla on myös Mayn jatko pääministerinä. The Times kirjoitti jo lauantaina, että Britannian alahuoneen edustajat ovat kokoamassa rivejään ja vaatimaan Mayta eroamaan, jos Brexit-sopimus ei saa parlamentin hyväksyntää.

Lauantaina myös Mayn kabinetin työ- ja eläkeministeri Amber Rudd myös väläytti julkisuudessa, että Britannian erossa olisi vielä niin sanottu "suunnitelma B" mahdollinen.

Rudd kuitenkin uskoo Mayn jatkavan pääministerinä riippumatta siitä, miten äänestyksessä tiistaina käy.

EU-eron määrä astua voimaan maaliskuussa

Britannian EU-eron on määrä astua voimaan maaliskuun lopussa. Takana on yli kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen sarja, joka lähti liikkeelle Britanniassa juhannuksen alla 2016 pidetystä kansanäänestyksestä. Äänestyksessä enemmistö britannialaisista äänesti Britannian EU-eron puolesta.

May on sanonut kunnioittavansa kansanäänestyksen tulosta. Marraskuun lopussa May kuvaili nyt vastatuulessa olevaa Brexit-sopimusta parhaaksi neuvoteltavissa olleeksi sopimukseksi.

The Mail -lehden sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa May puolestaan sanoi, että Britannia olisi "tuntemattomilla vesillä", jos parlamentti ei hyväksy sopimusluonnosta.