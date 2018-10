Latviassa jännitettiin, ottavatko Venäjä-mieliset murskavoiton vaaleissa

Latviassa äänestettiin lauantaina parlamenttivaaleissa, joiden voittajaksi ennakoitiin nousevan Venäjä-mielinen Harmonia-koalitio. Se on ollut parlamentin suurin puolue vuodesta 2010 lähtien, muttei ole itäsympatioidensa vuoksi koskaan päässyt hallitukseen.

Harmonia voi nyt kuitenkin päästä hallitusvastuuseen uusien populistipuolueiden tuella.

- Äänestäjät ovat väsyneitä kovaan työhön, jota tarvittiin Latvian talouskriisin ratkaisemiseksi. Nyt äänestäjät haluavat uusia kasvoja: nykyiset ministerit eivät voi tarjota mitään hauskaa. Tässä populismi kantaa kortensa kekoon, sanoi valtiotieteilijä Filips Rajevskis.

Harmonian pahin kilpailija on pääministeri Maris Kucinskisin viljelijöiden ja vihreiden liitto, jolle povataan noin kymmenen prosentin kannatusta. Ero Harmoniaan on melkoinen, sillä sille ennustettiin 17 prosentin äänisaalista.

Tämän tiesi myös vihreitä edustava presidentti Raimonds Vejonis, joka usutti ihmisiä uurnille.

- Mielipidemittausten tulokset osoittavat, että meidän ei pidä jäädä kotiin, vaan äänestää, ja ilmaista mielipiteemme, Vejonis sanoi käytyään itse äänestämässä.

"Harmonia on Troijan hevonen"

Keskustaoikeistolainen koalitio on kehunut tervehdyttäneensä maan talouden, mutta tästä huolimatta se on menettänyt kannatustaan äänestäjien keskuudessa. Latviassa on myös suuri venäjänkielinen vähemmistö, joka muodostaa noin neljänneksen Latvian koko 1,9 miljoonasta asukkaasta. Heidän keskuudessaan Venäjä-mielinen puolue Harmonia on luonnollisesti suosittu.

Näissä vaaleissa Harmonia tavoittelee lisää kannatusta myös latviankielisten keskuudesta, sillä sen kärkiehdokkaat ovat latviankielisiä. Puolue on myös pitänyt esillä äidinkielestä riippumattomia sosiaalisia aiheita.

Latvia on sekä EU:n että sotilasliitto Naton jäsen. Siksi Harmonian mahdollinen hallitusvastuu olisi maalle ongelmallista.

- Harmonia on Euroopan unionille Troijan hevonen, jos puhutaan unionin yhteisestä Venäjä-politiikasta, sanoi Centre for East European Policy Studies -ajatushautomoa edustava Andis Kudors uutistoimisto Reutersin mukaan.

Natolla on Latviassa toista tuhatta sotilasta, ja hallituspolitiikan painopisteen pienikin vaihdos olisi sotilasliitolle huolestuttavaa.

Äänestyspaikkojen oli määrä sulkea ovensa kello 20. Ensimmäisten ovensuukyselyjen tuloksia odotettiin heti sen jälkeen. Lopullisien tuloksien saaminen venynee sunnuntaille.

