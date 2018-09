Latvian presidentti toivotti paavin tervetulleeksi ”Marian maahan” — Riian keskusta täyttyi uteliaista, kun paavi Franciscus tapasi ihmisiä

Paavi Franciscuksen Baltian-kiertue jatkuu maanantaina Latviassa. Paavin tavanneet kuvailivat, että hetki sai heidät tuntemaan toivoa. Tiistaina katolisen kirkon johtaja saapuu Tallinnaan.

Riiassa koettiin maanantaina historiallisia hetkiä, kun paavi Franciscus tuli tapaamaan väkijoukkoja. Tuhannet ihmiset saapuivat tervehtimään paavia, ja monet vanhankaupungin keskeiset kadut suljettiin liikenteeltä.

Paavi Franciscus laski aamukymmeneltä kukkia Vapauden monumentille Riian ytimessä. Rajattu määrä lapsiperheitä pääsi tapaamaan paavin seremonian jälkeen. Heidän joukossaan olivat myös perheenäidit Mara Bumbiere ja Evija Zujeva.

Naiset kertovat, että hetki sai heidät tuntemaan toivoa.

– Olemme katolisia ja halusimme todella tavata paavin. Hän on hieno ihminen, jota kunnioitamme, Bumbiere sanoo.

– Näimme paavin noin seitsemän metrin päästä. En kuitenkaan saanut katsekontaktia, hän nauraa.

Väkijoukossa joku kantoi banderollia, jossa oli teksti ”Terra Mariana”. Kyseessä on Marian maata tarkoittava latinankielinen termi, jolla Vatikaani nimitti nykyistä Latvian aluetta 1200-luvulla.

Myös Latvian presidentti Raimonds Vejonis käytti termiä. Hän toivotti paavin tervetulleeksi Terra Marianaan.

Paavi: Katolilaisuus osa Latvian juuria

Paavi Franciscus tapasi presidentin ja muita yhteiskunnan keskeisiä hahmoja presidentinlinnassa maanantaiaamuna ennen kansanjoukkojen kohtaamista.

Linnassa pitämässään puheessaan hän korosti, että kristinusko ja katolilaisuus ovat osa Latvian juuria. Hän puhui Latvian valtion satavuotisjuhlasta ja alleviivasi myös solidaarisuuden sekä yhteiskuntaa jakavien raja-aitojen ylittämisen tärkeyttä.

– Kun me, yksilöinä ja yhteisöinä, opimme näkemään itseämme ja omia intressejämme kauemmas, silloin ymmärrys ja vastavuoroinen sitoutuminen kantavat hedelmää, paavi Franciscus sanoi.

Vierailua voi seurata näytöiltä

Televisiokamerat seurasivat paavin kulkua Latviassa, ja suoraa lähetystä oli mahdollista seurata suurilta näytöiltä Riian keskustassa. Vapauden monumentilla ja tuomiokirkolla oli jo varhain aamulla ihmisiä, jotka seurasivat näytöiltä paavin saapumista Riian lentokentälle.

Vapauden monumentilta paavi siirtyi autolla vanhankaupungin halki Riian tuomiokirkkoon ekumeeniseen tapaamiseen. Reitti oli pakkautunut täyteen uteliaita, jotka vilkuttivat paaville.

Arvovieras houkutteli paikalle monenlaista väkeä, ei vain hartaita katolisia. Tanskalaiset turistit varasivat McDonald'sin terassilta penkin, josta seremonia näkyi hyvin. He olivat sattumalta kaupungissa samaan aikaan paavin kanssa, eivätkä olleet kovin kiinnostuneita katolisesta johtajasta.

Väkijoukossa vilahti myös kaapuun ja tekopartaan pukeutunut nuori mies, joka näytti voitonmerkkiä ja katosi vilinään selittämättä asuvalintaansa.

Nuori latvialaismies Roberts Mencis puolestaan puhui hetkestä ainutkertaisena elämyksenä.

– Hän on niitä harvoja moraalisia ja hengellisiä auktoriteetteja, jota voin todella sanoa kunnioittavani. On uskomatonta, että hän on tällä ja voin nähdä hänet näin läheltä, Mencis ihasteli.

Suuri määrä vapaaehtoisia

Punaliiviset vapaaehtoistyöntekijät jakoivat keskustassa ihmisille pieniä paperisia lippuja, joiden toiselle puolelle oli painettu Latvian ja toiselle puolelle Vatikaanin lippu. Vierailun järjestäminen vaatii satojen ihmisten työpanosta.

Riian vapaaehtoisten toimintaa koordinoiva opiskelija Elvijs Krevics kertoo, että pääkaupungin keskustassa oli töissä noin 160 vapaaehtoistyöntekijää.

Aglonan pikkukunnassa sen sijaan on töissä yli 200 vapaaehtoista. Paavin Latvian-vierailun kohokohta on iltapäivällä Aglonassa järjestettävä messu, jonne on tulossa kymmeniätuhansia kuulijoita.

– Hänen vierailunsa muistuttaa meitä siitä, keitä me olemme. Olemme ylpeitä siitä, että olemme kristittyjä ja lähellä Jeesusta, Elvijs Krevics sanoo päivän merkityksestä

Katolilaisuus on Latviassa toiseksi suurin uskonto luterilaisuuden jälkeen. Krevics sanoo, että vierailun vapaaehtoistyöntekijöihin kuuluu katolisten lisäksi myös luterilaisia ja baptisteja.

Paavi Fransiscus lentää maanantai-iltana helikopterilla Aglonasta Vilnan lentokentälle. Tiistaiaamuna paavin Baltian-kiertue jatkuu Tallinnassa.