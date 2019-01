Lapsia ja vauvoja kuollut kylmyyteen leirillä Syyrian pohjoisosassa

Ainakin 29 lasta ja vastasyntynyttä on kuollut kuluneen 8 viikon aikana Syyriassa sijaitsevassa pakolaisleirissä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan valtaosa kuolemista johtui hypotermiasta.

YK-järjestö vetosi torstaina esteetömän pääsyn puolesta täpötäydelle al-Holin leirille.

Järjestön mukaan tilanne on "kriittinen" leirissä, jossa asuu 33 000 ihmistä. Leirissä on pulaa teltoista, huovista ja lämmityksestä. Useat ovat järjestön tiedotteen mukaan paenneet taisteluita Deir al-Zorissa ja he ovat kävelleet leiriin päiviä.

Useat uusista leirin asukkaista ovat aliravittuja. He ovat uupuneet vuosien äärimmäisen köyhyyden jälkeen asuttuaan alueella, joka on ollut Islaminen valtio -äärijärjestön hallussa.

– Humanitaarinen pääsy leirille ja sitä reunustaville teille on vaikeaa byrokraattisten esteiden ja turvallisuurajoitteiden takia, WHO-kirjoitti tiedotteessaan.